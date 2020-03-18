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王婉諭：以人為出發點 改革被害人保護制度

最新更新：2020/03/18 12:29

（中央社記者陳俊華台北18日電）時代力量立委王婉諭今天說，犯罪被害人保護協會希望協助被害人，但很可惜經常流於形式，盼能貼近被害者需求、保障被害者經濟安全，應以人為出發點，朝有溫度的連結，啟動被害人保護制度改革。

王婉諭上午與兒童權益促進協會理事長王薇君、律師李宣毅、陳孟秀、曾威凱等人，舉行「有溫度的連結：啟動犯罪被害人保護制度改革」記者會，提出「決策貼近被害人需求」、「保障被害人經濟安全」、「強化被害人訴訟參與」、「行政院應設立常設性之犯罪被害人保護會」等訴求。

王婉諭說，自己也曾是犯罪被害人，現在雖然有犯罪被害人保護協會，但落實方面可能受限各種條件不足，常常流於形式；例如事發當下幾天，犯保協會可能會提供一疊資料，說有哪些權益能申請，但以被害人當時心境是混亂的，根本不會逐條翻閱手冊，被害人無法得到實質協助，比較可惜。

王婉諭表示，犯保協會也在三節會固定來慰問，但時間短短的，可能對被害人了解不夠，提供的服務無法跟被害人連結在一起；希望犯保協會能做到專責人力、一路相伴的目標，但因人力、經費、法規上不足，只側重在補償金申請、發放部分。

王薇君說，犯保協會組織架構下，負責決策的董事會中，許多都是由檢察官兼任，因為他們實務上對犯罪被害人不了解，決策不易貼近被害人需求；她認為，25席董事裡應增加一定比例對實務工作理解的人，譬如律師、被害人家屬代表，才能真正落實「有溫度的連結」。

李宣毅表示，如果讓不熟悉被害者業務的公務員接觸被害者，常常會造成被害者的二度傷害，例如犯罪被害事件發生後，犯保跟檢察官會請被害人來領補償津貼，但領多少、怎麼領就會討論到扣除額，甚至檢討被害者是否與有過失，過程很像在檢討被害者，政府的好意恐因操作的人不熟悉如何保護被害者，二次傷害被害者。

王婉諭也回想到，補償金機制的確是二度傷害，因為必須確認家屬是否需要補償，在事發過幾天後，審核會議中就問她「你現在還會悲傷嗎」、「悲傷是否影響到你的生活」，雖然是好意，但這樣的問法對一個剛失去小孩的人來說，非常難以承受，是一次次的傷害、打擊。

王薇君說，當時犯保也一直催促她去申請犯罪被害補償金，在王昊事件發生4個月後，但她有點驚嚇到，他們整理出一長串她弟弟、王昊媽媽的前科，質問她「妳真的要來申請嗎？」讓她非常傻眼，也不知道弟弟有這麼多前科。

王薇君表示，當下她不知道要說什麼，尤其在王昊被凌虐21天的情況下，這對她來說是非常大的創傷；8年來她沒日沒夜協助犯罪被害人，不外乎是在修護她自己，「因為當時我沒被幫助」，犯罪補償金作業上，一再傷害被害家屬，必須要審慎。（編輯：張均懋）1090318

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