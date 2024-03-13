批虐童案處置如獵巫 王婉諭：社安網不該淪社工網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北13日電）1歲多男童疑遭保母虐死引發社會譁然，經歷小燈泡事件的時代力量黨主席王婉諭今天表示，檢警處置如轉移焦點的獵巫，但社會安全網不該淪為社工安全網，呼籲掌權者應具體制度改革，而非以悲劇強化對立。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死，台北地檢署今年1月間以劉姓保母涉嫌虐童致死等罪聲押禁見獲准，2月間另約談劉女妹妹到案，聲押獲准。另外，此案兒福聯盟陳姓女社工被質疑訪視報告真假，昨天經北檢檢察官偵訊後，以新台幣30萬元交保。

王婉諭今天透過臉書指出，去年12月發生的案件、今年1月拘提保母，結果等到如今輿論炸鍋後，檢警大動作的搜索社工，甚至違反比例原則上銬，作秀般把社工推到鎂光燈前，並且放任各種個資流傳，這就是為轉移焦點的獵巫而已。

王婉諭提到，今天早上台北市警局甚至稱這是為了保護當事人，她不禁想問，檢警到底是依法行政，還是為新聞曝光在辦事。

王婉諭強調，從案發之後，她陸續看很多新聞報導內容，其中確實有相當多疑點待釐清，也無法排除社工疏失可能，然而整個環節中，有許多制度設計可避免，她不認為通通推給1個社工，就能解決所有問題。

王婉諭透露，台灣1年有超過1萬名兒虐案件，這是政府、社會都必須嚴肅面對的悲劇，所謂的社會安全網，不該淪為社工安全網。

王婉諭進一步說明，社會安全網1.0最大的弊病，就是把所有的責任都推給基層社工，導致基層系統幾近崩盤，絕不能重蹈覆轍，真正安全的社會網絡，需要公私協力，更需要跨部會的共同努力。

王婉諭表示，無法為自己發聲的孩子、承受龐大壓力與業務的基層社工，都是這個系統裡的弱勢，台灣社會的進步，不該建立在這樣的弱弱相殘之上。

王婉諭呼籲，真正掌握權力、資源的人，此刻應站出來，用具體的制度改革方向引領社會，別讓社會悲劇反而強化社會對立、模糊問題焦點。（編輯：張若瑤）1130313