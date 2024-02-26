王婉諭再任時力黨主席 喊二次創黨贏回人民信任

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（中央社記者范正祥台北26日電）2024立委選舉時代力量吞敗，黨主席王婉諭率全體決策委員總辭。時代力量第4屆決策委員會今天舉行改選後首次會議，會中推舉王婉諭擔任黨主席；王婉諭說，時代力量要重新贏回人民信任。

2024大選時代力量未獲立委席次，王婉諭1月13日率全體決策委員負起責任總辭，擇期辦理改選，並由她代理主席，綜理黨務相關事宜至新任決策委員選出為止。

時代力量日前舉辦「第4屆決策委員臨時改選」，共20人登記參選，最終選出決策委員9名、候補2名。選舉投票人數671人，投票率62%，王婉諭以最高票當選決策委員。正選9人依序為王婉諭、周偉航、王寶萱、王景弘、王煦惠、林依瑩、胡㻡、廖子齊、林柏勛。候補則依序為蔡惠婷、林彥甫，任期至2025年2月28日止。

時代力量第4屆決策委員會今天在台大校友會館舉行改選後首次會議，推舉王婉諭擔任黨主席，並隨即召開記者會對外公告。

王婉諭說，非常感謝推舉她擔任時代力量黨主席，在此關鍵時刻，覺得責任重大，但她相信台灣非常需要時代力量，因為如果少了時代力量，有很多重要的聲音將無法被呈現出來，這樣的想法，從她過去加入時代力量到現在，都是如此認為。

她說，她會用盡一切的力氣，為這個黨努力，時代力量要重新贏回人民信任。

王婉諭表示，時代力量於2024大選失去立委席次，也沒有達到政黨補助門檻，很多人認為這對時代力量可能是一個難以逆轉的局勢，但她覺得也必須從另個角度思考，如果時代力量是在一個徹底歸零的情況之下重新來過，現在正是最好的契機。

談及時代力量如何重整旗鼓，王婉諭指出，未來3到6個月，將徹底執行3件事情。

王婉諭表示，第一，運用科學方法分析，徹底檢討過去時代力量為什麼失敗，包括針對過去的財務、組織及重大決策，訪問過去和現在的黨員和支持者，重新尋求改善方案，不應該再重蹈覆徹。

她說，第二，重新改造黨務系統，找回創黨主張的透明、開放及參與，必須打造更有活力、更有彈性的現代政黨。第三，具體回應台灣社會需求，重新定位時代力量，做好協力與倡議工作，以及在政治上的角色。

王婉諭說，這3件事情會決定時代力量能不能站起來，重振「二次創黨」工程，雖然充滿挑戰，但也有無限的可能。（編輯：謝佳珍）1130226