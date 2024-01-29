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僅花201萬經費 歐巴桑聯盟異軍突起將再戰2026

2024/1/29 18:18（1/29 19:53 更新）
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圖為小民參政歐巴桑聯盟2018年在高雄市鳳山宣傳兒童人權、親子友善等參政理念。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林敬殷、范正祥台北29日電）「小民參政歐巴桑聯盟」2018年組政團投入縣市議員選舉，初試啼聲創下佳績後，隔年向內政部註冊成為政黨，今年選舉鎖定政黨票，僅花了201萬元，得票數排名衝上第5名，成為黑馬，將持續參與2026年選舉，為人民代言。

談到小歐盟的創立過程，小歐盟秘書長何語蓉受訪說，她們是一群地方媽媽，在2006年因為參加親子共學而認識，後來也成立讀書會，話題也從育兒、親子，逐漸觸及社會、政治議題，並陸續參與反核、性平、228、反空污等社會運動，2014年太陽花運動之後，有感於民間的聲音必須被反映，於是開始思考參政的可能性。

2018年，小歐盟成員以無黨籍投入縣市議員選舉，共推出21位候選人，用最「常民」方式參選，包括站路口和肥皂箱宣講，沒有太多的競選經費可供宣傳，但選舉結果讓她們信心大振，雖然無人當選，卻有7成候選人的得票數達到退回保證金的門檻。2019年正式成立政黨，2022年再次挑戰縣市議員選舉，推出15人參選，僅2人達到退回保證金門檻。

何語蓉表示，小歐盟的定位是女性草根政黨，她們參選是為了改變參選文化、參政平權。

何謂參政平權，她說，她們初次投入參選時，候選人都是女性，最常被問的問題是，「家裡的小孩，誰來顧？」如果候選人是男性，不會有人這樣問。

何語蓉表示，現行法令規定，參選議員需繳交新台幣20萬元保證金，對不少人來講都是一個不小的門檻，使得選舉成為有勢力及有錢的人才能選，難有真正代表人民的聲音。也因此，她們更用心在政策研究，提出真正代表人民想法的政見。

歷經2018及2022兩次選舉，小歐盟累積不少選舉的經驗，2024年投入不分區立委選舉，得票數的排名一舉躍上第5名，擠下不少知名度更高的小黨，選舉經費結算下來，僅花了201萬元。

何語蓉說，她們這次抽到1號，在選舉公報的最上方，被注意的機率大增，很多支持者也認同小歐盟的政見最實際，最能說出他們的心聲。

何語蓉表示，在選後檢討中，小歐盟得票集中在都會區，及兩次選舉曾投入的選區，「得票率0.93%應該就是我們的基本盤」，接下來，她們將以此為基礎，投入2026年選舉，希望在席次上有所突破，為人民代言。

時代力量上次大選拿下3席不分區立委，組成立法院黨團，但這次大選只獲得35萬3412票、得票率僅2.565%，不僅無法獲得席次，也沒有政黨補助，黨主席王婉諭請辭，預計在農曆年前辦理登記，農曆年後進行選舉。

王婉諭說，時代力量在這次大選成績慘烈，但是各界持續給予時代力量肯定和支持，時代力量日前發起1人捐新台幣200元活動，在很短時間就收到數千筆小額捐款，捐款持續增加中，另有約250名黨員申請入黨，其中超過6成都是年輕世代。她重申，時代力量會持續耕耘，為弱勢、基層發聲。（編輯：林興盟）1130129

#王婉諭
#歐盟
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