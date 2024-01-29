台聯中執會否決解散案 周倪安代理主席年後改選

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（中央社記者范正祥台北29日電）台聯大選成績不盡理想，黨主席劉一德日前請辭，並表示將召開中執會建議解散政黨。台聯今天召開中執會否決解散案，通過由秘書長周倪安擔任代理主席，將於農曆年後啟動主席改選等相關事項。

2024大選落幕，創黨至今超過22年的台聯在這次立委選舉的政黨票得票數4萬3372票，得票率0.31%。台聯於1月13日大選開票當天晚間發出新聞稿表示，由於選舉成績不盡理想，黨主席劉一德請辭，並表示將召開中執會建議解散政黨。

台聯今天下午召開中執會，閉門會議歷時2個多小時，劉一德於會中重申堅辭黨主席以示負責。另外，中執會否決劉一德所提建議解散案，通過由曾任立委的台聯秘書長周倪安擔任代理主席，將於農曆年後啟動黨主席改選等相關事項。

劉一德會後接受中央社記者訪問時說，他今天在中執會上正式請辭黨主席，不接受慰留。他也在會中提出建議台聯解散案，但是未獲通過。

台聯會後發布新聞稿表示，台聯今天舉行選後的中執會，劉一德辭意甚堅，不接受中執會的慰留，但答應中執委邀請擔任台聯志工隊總隊長。

此外，新聞稿也指出，今天會中首先檢討此次選舉外，並肯定未來台聯將持續朝向右派路線邁進，將持續深耕，與多團體合作運作民生社會議題。（編輯：翟思嘉）1130129