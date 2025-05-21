交通部拋高齡換照變革 時力等指訓練課應改駕駛測驗

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（中央社記者高華謙台北21日電）新北三峽重大車禍引發關注，交通部宣布下修高齡換照年齡至70歲，並增加有肇事紀錄者須完成「安全駕駛實地訓練課程」。時代力量等4個政黨今天呼籲，若要參考日本制度，應將訓練課程改為實地測試駕駛技能。

新北三峽發生3死12傷的嚴重車禍，肇事駕駛78歲。交通部長陳世凱昨天宣布，整體駕照管理將有3大變革，包含考試加嚴增加鑑別度、強化違規者安全駕駛風險意識、協助高齡者安全駕駛，增加有肇事紀錄者須完成「安全駕駛實地訓練課程」、危險感知及交通安全教育課程。

時代力量黨主席王婉諭、台灣基進秘書長吳欣岱、小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉、台灣綠黨共同召集人王彥涵今天至行政院外舉行記者會，針對駕照管理、高齡換照與通學區步行安全等議題提出改革訴求。

王婉諭表示，交通部說要參考日本機制，卻只學到皮毛。日本規定75歲以上有特定違規紀錄如闖紅燈、違規變換車道、超速、妨礙行人穿越道路等，更新駕照時必須接受實際駕駛技能測驗；但台灣交通部僅針對曾經肇事才要參加實際訓練課程。

王婉諭說，如果門檻要設這麼高，應同步增加駕駛人重新取得駕照的難度，例如應採實地測試駕駛技能，而非只是參加訓練課程。

吳欣岱指出，國家對放任危險與累犯駕駛值得檢討，應使惡性違規、屢勸不改的駕駛無法輕易取得駕照；重大違規駕駛應加重刑責，例如闖紅燈或高速撞擊行人等應視為意圖殺人，而非過失致死；另政府應聘用專責導護人力，或與民防大隊、民團或社區協會合作，讓專業者守護孩子安全，而非把風險丟給學校與家長。

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何語蓉表示，政府應立即盤點通學巷與通學步道規劃與執行落差，補足人行空間，設置車輛管理與降速設施，提高執行密度，才能讓孩子平安回家。

王彥涵說，政府從2023年起提出4年新台幣400億「永續提升人行安全計畫」，目標是減少死亡車禍，但交通受傷人數仍持續攀升，政府應全盤思考，例如這400億預算在交通工程應帶領地方一起規劃，以及違規記點制度是否要跟臨停區、黃線區重新檢討等。（編輯：蘇志宗）1140521