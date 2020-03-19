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首頁 / 政治

台美防疫 蔡總統：各有強項相互合作

最新更新：2020/03/19 15:47

（中央社記者溫貴香、葉素萍、余祥台北19日電）台美昨天發布防疫合作聯合聲明，總統蔡英文今天表示，在疫苗、藥品、試劑的研發上，「我們有我們的長處」，美國也有他們的強項，可以相互合作；現在國內口罩處於穩定供給狀態，後續考慮增加每個人每週可購得的片數。

武漢肺炎疫情延燒，台美昨天首度發出防疫夥伴關係聯合聲明，將進一步強化合作諮商機制、聯手對抗疫情。外交部長吳釗燮昨天說，包括美方已為台灣保留30萬件防護衣原料，而台灣未來也將每週提供10萬枚口罩給美方。

蔡總統下午偕同副總統陳建仁在總統府敞廳發表談話，媒體詢問台美合作抗疫算不算台美斷交以來最實質的進展，未來是否會與其他國家進行包括疫苗或其他相關議題的合作。

蔡總統表示，台美之間在很多層面都有合作，在這次疫情的情況下，也發展出現在有的夥伴關係與互助合作的計畫，一方面在疫苗、藥品、試劑的研發上，「我們有我們的長處」，美國也有他們的強項，可以相互合作讓疫苗、藥品、試劑發展的速度更快一點。同樣與歐洲，中研院也有這樣的合作關係。

總統進一步表示，「我們的夥伴關係是整套的」，是因應防疫需求所做的夥伴計畫，中間包括防疫物資的相互協助，台灣確實需要防護衣，第一個時間在原料的取得上，有些地方由美國提供協助，而台灣本於自助助人，現在國內口罩處於穩定供給狀態，後續更進一步考慮增加每一個人每週可購得的片數。

蔡總統說，在現階段口罩穩定供給沒有疑慮的情況下，台灣是有一些能力可以協助其他國家。

此外，陳副總統面對媒體詢問時說，最近這兩個月來，他接收到很多國際友人、學者專家詢問防疫工作，包括美國史丹福大學、約翰霍普金斯大學、哈佛大學、日本東京大學、香港及英國的相關學者專家，我們不斷提供台灣方面的防疫知識。

陳副總統說，中央流行疫情指揮中心所做的防疫措施受到各國好評，很多國家以台灣的防疫作為楷模與典範來執行。

至於世界衛生組織號召全世界進行防疫，副總統表示，國外學者談到，如果提早兩、三週，疫情會相當不一樣，就傳染病動力學來看，只要3週的時間就會大量增加病例數，「他們這樣的講法，我是贊同的。」（編輯：謝佳珍）1090319

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