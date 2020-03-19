游錫堃：新冷戰局勢 盼台星有更多合作

（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院長游錫堃今天表示，台灣和新加坡同屬華人圈中自由民主的社會，在未來可能形成新泠戰的國際局勢中，希望台灣跟新加坡能有更多合作。

游錫堃今天在立法院秘書長林志嘉、顧問洪慈庸、秘書處長吳慧玲等人陪同下，會見新加坡駐台北商務辦事處商務代表葉偉傑。

游錫堃歡迎葉偉傑來台履新，肯定他在外交領域的專業和豐富歷練；游錫堃提到，20多年前，他參訪過新加坡，當時覺得新加坡城市規劃和都市發展做得相當好，之後擔任宜蘭縣長，曾邀時任新加坡城市發展局長劉太格協助宜蘭城鄉規劃。

除了都市規劃，游錫堃表示，新加坡在經貿、製造業、國際關係等各方面的表現相當亮眼，新加坡模式值得台灣學習。尤其最近的武漢肺炎疫情，新加坡控制得宜，令他敬佩。

游錫堃談到，自從香港反送中、中美貿易戰、武漢肺炎等事件後，民主自由體制和專制政權間的矛盾更加明顯，中美衝突日益加劇，新圍堵之勢儼然成形。

他認為，台灣和新加坡同屬華人圈中自由民主的社會，在未來可能形成新泠戰的國際局勢中，希望台灣跟新加坡之間能有更多的合作。

葉偉傑說，新加坡和台灣有很多相似的地方，同樣都是夾在大國間求生存的小國，因此彼此的經驗分享和交流相當重要；新加坡有許多地方要向台灣學習，就他所知，今年台灣大選期間，就有星國議員來台考察，希望游錫堃未來有機會能到新加坡訪問，促進雙邊的互動交流。（編輯：謝佳珍）1090319