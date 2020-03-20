新華社批仇中媚美 吳釗燮：諂媚中國非我職責

中共官媒新華社針對「台美防疫夥伴關係聯合聲明」發表評論，稱此舉是「民進黨當局『仇中媚美』又出新招」。外交部長吳釗燮20日受訪表示，諂媚中國不是他的工作。中央社記者王飛華攝 109年3月18日

（中央社記者郭建伸台北20日電）中共官媒新華社昨天針對「台美防疫夥伴關係聯合聲明」發表評論，稱此舉是「民進黨當局『仇中媚美』又出新招」。對此，外交部長吳釗燮今天受訪表示，諂媚中國不是他的工作。

立法院今天進行施政總質詢，吳釗燮在前往備詢前接受媒體訪問，談及受疫情影響的旅遊團及海外留學生狀況。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，許多台灣的海外留學生都紛紛想返台。吳釗燮表示，行政院已指示外交部和教育部儘速討論，希望能夠有比較好的做法，如果有配套方案將對外說明。

吳釗燮也提到，滯留秘魯的台灣旅行團，昨天半夜已有包機起飛，目前還有40多人還在秘魯，大部分希望留下來，外交部尊重他們的意願；滯留摩洛哥的國人，外交部大部分已處理完畢，都能順利回來。

他說，秘魯跟巴黎的駐外館人員都相當辛苦，協調旅行社跟當地政府盡了很大力氣，如果還有國人需要幫忙，外交部將盡力協助。

由於新華社昨天評論標題為「仇中媚美，比病毒更毒」，並指「民進黨當局吳釗燮們卻依然津津有味地拾其牙慧，繼續刻意使用帶有歧視性意涵的字眼，大肆散布攻擊大陸的政治病毒」，媒體今天也問吳釗燮看法。

吳釗燮說，他是外交部長，外交部的工作就是希望能夠促進台灣跟其他國家的友誼關係，能夠讓關係越來越好，「我的工作範圍不在諂媚中國」。

至於傳出駐日代表謝長廷在520後將續任，吳釗燮則說，他沒有評論。（編輯：林興盟）1090320