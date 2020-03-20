助僑胞抗疫 僑委會爭取口罩購用及紓困

（中央社記者陳韻聿台北20日電）武漢肺炎全球蔓延，僑委會今天說，已向中央流行疫情指揮中心建議，若有餘力，可適度提供海外有需求僑胞購用口罩。僑委會也正研議可行作法，對台商適度紓困。

各國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大。僑務委員會委員長吳新興表示，僑委會近日聯繫世界各地台商及僑團組織負責人，傳達政府對僑胞福祉的重視，也陸續得知各僑團發揮功能，提供各地僑民及在台民眾口罩等防疫物品和捐款。

吳新興受訪時舉例，2月14日美國芝加哥僑團捐了約2萬個口罩給當地僑民，法國也有台商在2月底至3月初透過個人管道取得並捐出約1萬個口罩給在台民眾。據他了解，在美國疫情近日迅速擴大前，部分僑民早在1月初即已先購買一定數量口罩備用。

吳新興說，僑委會已向疫情指揮中心建議，若有餘力，可適度提供海外有需求僑胞購用口罩及口罩套。疫情指揮中心已要求僑委會調查需求數量，以利後續研議。

此外，針對疫情影響台商營運，吳新興表示，僑委會下轄的海外信用保證基金正研議可行作法，對台商適度提供紓困措施，將於提報行政院核定後推動實施。

吳新興昨天下午也接見世界台灣商會聯合總會總會長施至隆及秘書長邱臣遠立法委員等人，就海外台商受疫情影響等問題充分交換意見。

針對調升僑民健保費爭議，吳新興說，僑委會仍在調查彙整各地僑民意見，目前僑界看法分歧，但多數希望維持現狀。不過，也有僑民認為，為健保體系永續經營及國家資源合理使用，應以公平原則處理僑民與在台民眾的健保條件與待遇。（編輯：趙蔚蘭）1090320