是否採預防性停課 蘇貞昌：不輕率停課

（中央社記者王揚宇台北20日電）武漢肺炎疫情蔓延，民進黨立委羅致政今天舉各國狀況，詢問台灣未來是否採預防性停課；行政院長蘇貞昌說，台灣防疫作為步步為營、超前部署，但停課的影響非常大，「我們不輕率停課」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢；羅致政質詢時提到，根據聯合國教科文組織公布的數據，目前全球有119個國家全面或局部停課，而政府部門也不斷強調，「未來這2個禮拜是關鍵時期」，有些家長關心，在這關鍵的2個禮拜，有無可能採取預防性停課的可能性，就像上一波的停課方式，那時做了很好的預防性處理。

蘇貞昌說，上次把寒假延長、暑假縮短的作法，是有預防性而且有效，而這次的情形另有其他規範，「發生1件全班停、2件全校停」，已經有規範，目前只有1間學校全校停課，希望不要再發生。

蘇貞昌也說，上次把寒假延長2周，讓政府能把足夠的防疫相關物資配送到學校，讓學校做更好的準備，保護學生、老師、行政人員。

蘇貞昌表示，台灣在防疫上步步為營，不但超前部署，而且是大家一起面對，但因為停課的影響非常大，「我們不輕率停課」，看有些國家一發布就全部停課，台灣沒有這樣，「如果能安然度過，台灣又是一個了不起」。

教育部長潘文忠說，觀察近期的確診案例都是境外移入，已有相關作法，而且各級學校也戰戰兢兢，例如19日起國人入境都要居家檢疫14天等，因此目前仍是以現行的停課相關標準來做準備。

蘇貞昌最後說到，希望藉由這次機會，讓偏鄉學校的設備、教材軟體提升，振興不是只有產業、企業，這也包括學校，等於升級版，政府有計畫要這樣做。

根據教育部「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情停課標準」，高級中等以下學校1班有1名師生被指揮中心列為確定病例，則該班停課14天；1校有2名以上師生被列為確定病例，則該校停課14天。（編輯：蘇龍麒）1090320