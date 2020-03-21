防疫升級 指揮中心將與22縣市首長視訊會議

（中央社記者溫貴香、王承中台北21日電）武漢肺炎疫情進入第二波關鍵防疫期，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，23日將與全國22個縣市首長進行視訊會議，針對中央地方合作防疫交換意見。

中央流行疫情指揮中心18日宣布，19日起入境旅客一律居家檢疫14天；且除本國人、具有台灣居留證者、商務履約人士或特殊許可專業人士外，一律不得入境。檢疫新制上路後，總統蔡英文發表談話宣示，未來14天要守住關鍵第二波防疫。

入境新制上路後，桃園機場湧入人潮，入境防疫壓力大增，陳宗彥接受中央社訪問時表示，這幾天幾乎每天跑機場，現在機場的邊境防疫非常重要。

他說，在機場端，只要民眾表示有症狀就採檢，目的希望將可疑的個案都篩檢出來，就能降低社區感染的風險。

陳宗彥表示，從機場回家或到居家檢疫場所，交通部已建構防疫專車，減少入境旅客與其他人接觸；後續就是居家檢疫14天的階段，屆時地方政府的負荷量將變大。

中央與地方合力防疫，陳宗彥表示，23日召開疫情指揮中心會議時，會與22個縣市首長視訊，針對中央與地方政府這段時間需要充分合作的議題，做意見交換與溝通。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1090321