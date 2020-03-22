520就職暫停籌辦 小豬撲滿紀念品搶購夯

勇敢台灣團隊將三隻小豬撲滿疊合成俄羅斯娃娃的型式，可疊合收藏，也可拆成三隻小豬，當作撲滿或是置放在桌上的小物收藏紀念。（勇敢台灣團隊提供）中央社記者葉素萍傳真 109年3月22日

（中央社記者葉素萍台北22日電）雖然總統蔡英文520總統就職活動暫停籌辦，不過，由「勇敢台灣」團隊推出的飛行外套，以及英眼部隊臂章、三隻小豬撲滿等周邊小物仍引起英粉搶購，作為520就職紀念品收藏。

「勇敢台灣」品牌取得蔡英文連任競選辦公室授權，推出展現台灣勇敢精神的相關紀念產品；除了推出蔡總統勝選當天身上穿的同款黑色飛行外套，於3月19日至3月26日開放預購，周邊的吊牌臂章組合也炙手可熱。

勇敢台灣團隊指出，原本限量提供的817枚「英眼部隊臂章」獲得好評，推出當日就銷售一空，引發英粉哀嚎，很多英眼部隊民眾亮證書希望收藏，最後「勇敢台灣」團隊緊急公告決定加開預購。

蔡總統的吉祥物「三隻小豬撲滿」也是這次限量推出的產品，勇敢台灣團隊暱稱為「護國小豬」。

蔡總統2012年初次參選總統時，可愛的三胞胎捐了三隻小豬撲滿，引起小豬旋風，支持者把家裡的小豬撲滿化作小額捐款，表達支持。當年小豬撲滿裡的小額捐款，占民進黨全部捐款筆數的8成以上。

2016年延續小豬旋風，小英團隊推出紀念小豬撲滿，有粉紅、粉綠、粉橘三色，民眾將存滿的募款小豬交回，可兌換紀念小豬撲滿。

勇敢台灣團隊說，2020年選舉，蔡總統團隊並未推出小豬撲滿進行募款。然而進入第二次任期的蔡總統暫時沒有再推出小豬撲滿的可能了，三隻小豬撲滿可能成為「絕響」。

勇敢台灣設計總監楊森今天表示，小豬撲滿是選戰小額募款的經典小物，代表的是人民一點一滴的希望。勇敢台灣團隊推出有別於以往的設計，將三隻小豬撲滿疊合成俄羅斯娃娃的型式，可疊合收藏，也可拆成三隻小豬，當作撲滿或是置放在桌上的小物收藏紀念。

三隻大、中、小不同尺寸的小豬，設計字樣為三次大選蔡陣營的選舉主軸及得票數。楊森說，小豬撲滿一層又一層的設計，象徵台灣的民主越來越壯大，同時記錄台灣民主近10年的茁壯歷程。 （編輯：林興盟）1090322