民眾黨國家治理學院 28日邀黃煌雄談蔣渭水

（中央社記者郭建伸台北26日電）民眾黨籌辦國家治理學院課程，28日的國政班將邀請促轉會前主委黃煌雄擔任講師；由於黃煌雄曾研究並著有蔣渭水傳，28日也將以「從發現蔣渭水到守護蔣渭水」為題，與民眾黨幹部分享。

台灣民眾黨的國家治理學院於2月22日舉行開幕式，目的是創立與培訓黨內人才庫，強調將邀請各界菁英與專業人員，為學員傳授新知，目前分為高階的「國政班」及中階的「地方政治研習」，而國政班將在3月28日舉行首堂課程。

身兼民眾黨組織部主任的立委蔡壁如表示，國政班成員約30人，除了5位黨公職立委外，也有民眾黨創黨成員；課程中不只是演講，也會有對話討論，並凝聚黨員對國家治理的政策及民眾黨主張。

蔡壁如預告，28日的國政班將邀請黃煌雄擔任講師，闡述蔣渭水在日治時期創立台灣民眾黨及發行台灣民報的歷史，以彼時1927年的台灣民眾黨，呼應2019年成立的台灣民眾黨。

蔡壁如也說，民眾黨主席柯文哲任職台大醫院期間，就認識時任監察委員的黃煌雄，如果黃煌雄有一些醫學相關的題目要提彈劾或糾正案，就會找柯文哲來「上課」，坦言兩人互動私交不錯；後來柯文哲擔任台北市長，黃煌雄雖卸任監委沒有公職，也常與柯文哲暢談台北市政。

除了黃煌雄闡述蔣渭水歷史外，28日的國政班也安排柯文哲及台北市副市長黃珊珊講課。

蔡壁如表示，柯文哲曾形容自己是「共融」的代表，3個副市長也來自不同政黨、區域，因此希望國政班能安排時段給副市長講課，台北這場次就邀請黃珊珊來說；如果未來移師南部舉辦，則可能邀請不同的台北市副市長演講。（編輯：黃國倫）1090326