總統府：WHO領導人不該讓政治凌駕專業

總統府發言人張惇涵27日下午在總統府記者室表示，愈來愈多國家質疑WHO處理疫情不力，如果能夠有更積極的作為，或許可以減少更多的傷亡。WHO的領導人不該讓政治凌駕專業。中央社記者張新偉攝 109年3月27日

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統府發言人張惇涵今天表示，愈來愈多國家質疑WHO處理疫情不力，如果能夠有更積極的作為，或許可以減少更多的傷亡。WHO的領導人，不該讓政治凌駕專業，處理肺炎最不需要的其實是毫無意義、毫無事實的廢言。

上報昨天報導，引述外交人士透露，WHO總部日內瓦傳回的消息，2月時美國官員向我方透露，譚德塞曾私下怒斥網路社群上出現大量抨擊他親中及不適任的言論，是來自台灣發動網軍在背後操作，更指台灣爭取參與WHO「另有政治目的」。

張惇涵下午在總統府記者室回答記者提問表示，不是很清楚譚德塞說了什麼，但這不是事實，事實是愈來愈多國家質疑WHO處理疫情不力，如果WHO能夠有更積極的作為，或許全世界可以減少更多的傷亡。

他進一步說，事實是進行全球大規模對外宣傳的不是台灣，WHO應該是引領全球人類健康文明很重要的推手角色，特別是WHO的領導人，這個時候不應該讓政治凌駕專業，在全球在防疫工作如此辛苦的狀況之下，應該讓專業回歸專業，處理肺炎最不需要的其實是毫無意義、毫無事實的廢言。

記者問華航29日、30日將出動兩班機載滯留中國湖北國人返台，但中國外交部下令28日起暫停讓非必要的外國人員入境，民航局後天起也大減航班，形同鎖國，華航兩班機是否受到影響。

張惇涵表示，昨天中央流行疫情指揮中心公布相關所謂定時定點包機模式的專機方案後，網路上或者是輿論界有一些不實的言論，包括票價等，相關部門都做出適度澄清，堅持防疫優先、弱勢優先，照顧國人用最高規格的標準進行相關把國人接運回來的工作的初心是不會改變的，目前這些工作也在積極的準備，也在跟對方協調當中。

此外，中時電子報報導，美國總統川普簽署「台北法案」，大陸外交部重申，美國國會有關法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，對此堅決反對。

張惇涵表示，從全球防疫工作的角度來看，證明台灣有很多經驗與能力，台灣是一股良善力量可以貢獻全世界，「Taiwan can help」不是一句口號而是實際可以採取的行動。將會持續與其他理念相近的國家合作保持更強化的合作關係，為世界貢獻心力。（編輯：蘇志宗）1090327