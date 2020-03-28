台北法提供美助台新法源 牽動美中對弈

（中央社記者陳韻聿台北28日電）美國總統川普日前簽署「台北法案」，學者分析，台北法提供美國在適當時機協助台灣的新法源依據，在美中對弈架構下，台灣應善用目前有利的國際氛圍及美國行政與立法部門的一致支持，盤點對美工作成果、尋求與美方進一步合作。

「台北法」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），是繼2018年3月生效的「台灣旅行法」後，美國再一個以「台灣」為名的國內法。

「台北法」除了支持台美進一步強化雙邊經貿關係、支持台灣參與國際組織，也指出行政部門應建立外交「賞罰制度」，在適當情況並符合美國外交政策利益下，對於採取嚴重或重大行動傷害台灣安全或繁榮的國家，應考慮「改變與該國的經濟、安全及外交接觸」。

台北法對台美關係的可能影響為何，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正受訪時表示，嚴格來說，前美國總統柯林頓政府1994年公布「對台政策檢討」（Taiwan Policy Review），即是行政部門正式提出改善、提升與台灣的關係，精神要旨與台北法差距不大。台北法是否能發揮實質效益，美國行政部門的積極程度、具體作為和執行力道是關鍵。

從較廣的戰略角度分析，黃介正說，相較於1994年，中國的國際影響力顯著增強、對台灣的打壓也更嚴重，就算通過台北法，台灣仍不能輕忽兩岸關係布局，也必須持續不懈推動爭取美方更具戰略意義的保證和立法。

黃介正認為，台北法為美國在適當時機協助台灣提供新的政策工具和法源依據，但台灣仍應清楚認識並堅守自身利益。

他指出，台灣對美國有地緣戰略價值，而在美中戰略對決框架下，台北法能發揮多大作用，與美中各自的國力強弱息息相關。北京對台灣越在意，台灣就越能成為美國對中戰略博弈的議題，類似的情形也可見於美國與印太地區其他國家的關係。

遠景基金會執行長賴怡忠表示，台灣應抓緊時機，善用目前對自身有利的國際氛圍及美國行政與立法部門的一致支持，盤點對美工作成果、尋求與美方進一步合作。

賴怡忠指出，台北法有兩點較值得注意，包括在各國對台關係方面，美方以往多把壓力放在北京上，如今台灣的邦交與非邦交國都成了美方施力對象，台北法為美國國務院提供相關運作的法源。

賴怡忠說，另一點則是台北法敦促美國行政部門增強與台灣的雙邊經貿關係。武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球延燒之際，台美18日發布防疫合作聯合聲明，雙方目前在研發生產疫苗、藥物等方面的合作，未來可望轉為制度性、長期性的互惠商業行為，透過商業邏輯讓合作永續並擴展，台北法在這方面可提供助力。

賴怡忠指出，除了美方制定法律，台灣方面更應主動、有意識地提醒或引導美國採取必要作為，以確保台美關係對台灣的永續利益。（編輯：張良知）1090328