台灣防疫獲外媒肯定 蘇貞昌：國人齊心合力成果

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院長蘇貞昌（前左2）與衛福部長陳時中（左）29日參觀藥局所開發的口罩購買系統，蘇貞昌受訪表示，台灣防疫超前部署，陳時中非常努力在第一線為大家把關，做得很好。中央社記者王鴻國攝 109年3月29日

（中央社記者王鴻國新北29日電）行政院長蘇貞昌今天表示，政府防疫獲世界肯定，像「經濟學人」也說台灣是防疫冠軍，這都是國人齊心合力成果。媒體追問警政署長陳家欽遭函送案，蘇揆不願多談。

蘇貞昌今天率衛福部長陳時中等人參觀藥局所開發的口罩購買系統，接受媒體聯訪時表示，全世界武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，但是台灣因為超前部署，陳時中非常努力在第一線為大家把關，做得很好。

他表示，整個政府團隊團結合作超前部署，所以，台灣不但得到全世界肯定，像剛剛發行的「經濟學人」也說台灣是防疫冠軍，都是這麼多國人同胞齊心合力的成果。

他表示，感謝藥局工作同仁在第一波口罩購買實名制的努力，口罩2.0第2輪也進行得非常順利，這也要感謝很多鍵盤後的高手協助政府一起來做，現在第2輪繳費到明天，到目前有100萬人繳費了，他提醒，還有約70萬人還沒有繳費，記得要趕快繳費。

他強調，政府防疫不以此為滿足，不斷地研發創新，希望用更多元、更方便的方法讓民眾能夠更快速、方便都能買到口罩，台灣的口罩是全世界最便宜，也最穩定。

由於警政署長陳家欽處理警方人事案遭檢舉疑涉偽造文書遭內政部函送偵辦一事，蘇貞昌曾重話批評，但他今天受訪時不願對此多談，僅表示「現在疫情嚴峻，所以我們防疫第一，希望大家一起努力」。媒體追問總統對蘇揆的發言知不知情時，蘇貞昌表示「總統領導國家，什麼事情都知道」。（編輯：方沛清）1090329