海軍服裝再升級 美津濃阿瘦等知名廠牌入列

（中央社記者游凱翔台北31日電）海軍推動服裝改革，結合台灣紡織技術、機能、品牌等3元素，今天公布運動服、鞋類、專用服裝等類別，涵蓋MIZUNO、阿瘦皮鞋等品牌，海軍傳統夾克也升級成GORE-TEX防水布料。

國防部上午召開「海軍服裝研改」記者會，海軍司令部後勤處處長施武樵少將表示，民國105年起針對服裝採購成立「服裝研改小組」，並實施「官士兵滿意度問卷調查」，針對服裝品質、樣式、功能性、舒適度、透氣度及保暖度等面向研改精進。

施武樵指出，海軍服裝目前區分「制式軍服」、「運動服」、「鞋類」、「專用服裝」、「消耗性服裝」及「服裝識別配件」等6大類，這次研改的服裝款式為「運動服」、「鞋類」及「專用服裝」等3類。

施武樵進一步表示，此次研改結合「台灣紡織技術」、「市售機能性商規」及「國內知名品牌」，透過組成評選委員會及工作小組，並邀請專家、學者及官兵代表，共同評選出最優質服裝，達成實用性、美觀性、舒適與耐用性等多重目標。

根據海軍所提供的資料，海軍、海軍陸戰隊的運動服已換裝成新光紡織，外套採3層貼合機能布，具保暖、透氣、防潑水等特性，長（短）褲採最新聚脂纖維布，具質輕、快乾、防勾紗等特點；男用皮鞋已換裝為阿瘦皮鞋、運動鞋換為美津濃（MIZUNO）。

海軍、海軍陸戰隊防寒夾克部分，外層表布採用GORE-TEX透濕防水布料，內層背心採用PRIMALOFT（保溫棉）及POLARTEC（機能布）保暖彈性內件，為兩件式穿搭；除此之外，包括防寒頭套、防寒手套、防寒羊毛襪、防寒衣褲等，也都提升為保款、透氣、止滑等機能。

國防部發言人史順文少將也補充，總統蔡英文對於官兵居住環境、衣物品質相當關心，且近幾年對於提升官兵生活水平都有顯著進步；運動服裝部分換補週期為兩年，因此配合週期一併在此次提升衣物品質。

由於國軍在107年於桃園龍岡、新竹湖口設立「服裝供售站」，針對目前執行成果及精進作法。國防部後次室後管處副處長蔡淑芬上校表示，試營運期間進行問卷調查，達9成官兵對此滿意，後續將採「軍種自辦、服務共享」推行，意思就是服裝供售站會擴及三軍，不同軍種的官兵均可前往購買，今年就會完成設置整備，110年在全軍推動。（編輯：郭無患）1090331