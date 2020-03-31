游錫堃：立法院願響應綠建築標準

（中央社記者范正祥台北31日電）台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍一行今天拜訪立法院長游錫堃，建議立法院帶頭示範綠建築。對此，游錫堃表示，非常好的提議，期望立法院如果有空間，會以綠建築的標準繼續增設。

高茹萍表示，2017年「電業法」修正通過後，立法院鎮江會館屋頂設置太陽能發電板，具有非常大的意義。期盼立法院第十屆新的會期，綠能國會的發展能更進一步，讓立法院從綠能國會1.0版邁向2.0版。

另外，高茹萍也指出，「再生能源發展條例」通過後，規定政府包括教育、交通等公部門應優先興建綠能建築物，因此期盼立法院身為監督行政單位的機構，能進一步在其他相關大樓設置起示範作用，也可在未來台電供電發生問題時，配合儲能設備，讓立法院用電無虞。

與會的民進黨立委賴瑞隆表示，目前他正在籌組「再生能源聯誼會」，成立後也會拜會行政院就相關議題討論，推動「綠能國會2.0」讓立法院更具有指標示範意義，本會期在經濟委員會，也會邀請經濟部等機關與再生能源推動聯盟等團體討論並研議修法。

另一位與會民進黨立委洪申翰認為，立法院應該要扮演帶頭作用，除了裝太陽能板增加綠能發電外，可就內部能源使用等能源管理進行整合，也可以使用資通電等相關科技來管制，讓立法院具有能源轉型的概念。

游錫堃回應，立法院增設更多的綠能設備是非常好的提議，會責成立法院秘書長林志嘉及相關單位盤點規劃設置。

游錫堃表示，他相當重視永續發展的推動，擔任宜蘭縣長時就曾推動縣政中心綠建築化，為深化永續發展的推動，擔任行政院長時也親自兼任國家永續發展委員會主委，強調政府應全盤周延規劃，必須以實際的行動，落實永續發展。（編輯：楊凱翔）1090331