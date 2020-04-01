國土計畫法修法 柯建銘：誠實面對理性討論

（中央社記者陳俊華台北1日電）立法院內政委員會今天審查國土計畫法草案。民進黨團總召柯建銘說，會誠實面對、理性討論，他也向行政院長蘇貞昌報告過，「國家重大建設」部分，民進黨團不提案，但期限部分一定要修。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，第15條增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；第45條中，縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」。

立法院內政委員會今天邀請內政部長徐國勇列席，審查國土計畫法部分條文修正草案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在提案說明時指出，他要用8個字代表民進黨態度，「誠實面對、理性討論」，國土計畫法是這會期除了「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」之外，最受矚目的案子，希望有理性討論空間。

柯建銘指出，國土計畫法最早在1997年前總統李登輝時期由行政院就提出，當時前民進黨立委沈富雄也有提案，這法案共經過23年、4任總統，6屆立法院，最後是2015年三讀通過，也是馬政府時代留下的最後一個法案，民進黨執政後必須承續這些問題。

柯建銘表示，行政院會今年2月20日通過草案後，引起譁然，第15、45條受到挑戰；對於「經行政院核定的國家重大建設計畫」，很多環保人士有不同意見，這是剛性和彈性之爭。

他說，民進黨團經嚴肅地內部討論，3月原本要提案，列舉出「國家重大建設」限定在新能源政策、文化領域、農業等三大領域，但也思考到如果保留這樣的彈性，是否會遭外界污名化，必須慎重。

柯建銘表示，最後民進黨團決定第15條不提案，只修第45條，期限部分一定要修；這是內部經過行政立法會報，並跟徐國勇、內部部次長花敬群深刻討論過，他也跟行政院長蘇貞昌報告過，「乾脆只修45條」，而行政院則說會尊重立法院。

柯建銘說，民進黨團主張縣市國土計畫延1年、國土功能分區圖延2年，「第15條部分不必再互相口水、罵來罵去」，這是很單純、朝野有高度共識法案，希望第10屆立法院建立國會新文化，盼朝野理性討論、跟社會溝通對話。（編輯：紀淑芳）1090401