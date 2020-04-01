許文憲：贊同政府口罩外交 不影響國內供給

（中央社記者張建中新竹1日電）總統蔡英文表示，基於人道考量，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲說，贊同政府展開口罩國際外交。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，蔡總統今天上午在總統府敞廳發表談話，表示在全體民眾的努力下，國內疫情得到控制，受到國際矚目肯定。

蔡總統說，台灣從過去的口罩進口國，轉變為全球第二大口罩生產國，每日可生產1300萬片口罩，即將達到1500萬片，可充分供應國內需求，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。

許文憲表示，在來自國內各家工具機廠菁英組成的「工具機國家隊」協助下，短短40天即完成92條口罩生產線，讓國內每日口罩生產量快速提升至1300萬片。

許文憲指出，支持政府展開口罩國際外交，除可加強國際互動，同時可展現台灣醫療穩定成果，相信應不會影響國內口罩供給。

因目前尚無進一步擴增產線需求，許文憲說，工具機國家隊成員已回歸工具機本業，不過，未來政府一旦有需要協助，工具機業人員仍將義不容辭挺身而出。（編輯：林孟汝）1090401