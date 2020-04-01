更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎
國際

武漢肺炎／疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎

影片／洛伊韋伯與粉絲玩互動奏名曲 歌劇魅影琴聲陪伴全球愛樂人
文化

影片／洛伊韋伯與粉絲玩互動奏名曲 歌劇魅影琴聲陪伴全球愛樂人

武漢肺炎全球最新情報 4/1
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/1

早安世界》今起搭大眾運輸要戴口罩 發燒者禁入車站或機場
早報

早安世界》今起搭大眾運輸要戴口罩 發燒者禁入車站或機場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國土計畫法修法惹議 徐國勇：第15條不處理

最新更新：2020/04/01 15:11

（中央社記者陳俊華台北1日電）立法院內政委員會今天審查國土計畫法草案，內政部長徐國勇表示，第15條部分已表達態度，沒有要處理；民進黨立委、內政委員會召委管碧玲則說，將安排逐條審查，盼下週完成初審。

立法院內政委員會今天邀請徐國勇列席，審查國土計畫法部分條文修正草案。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，第15條增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；第45條中，縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」。

民進黨立法院黨團提案版本中，不處理第15條，第45條部分，則將「一定期限」明定為縣市國土計畫延1年、國土功能分區圖延2年。

管碧玲質詢時說，行政院提出國土計畫法修法，絕對不是偷襲，但是因為時間的縱深不夠，防疫期間也沒有很好的理性討論空間，所以第15條暫定不修，只修第45條。

管碧玲表示，她下週還會繼續排案，逐條審查國土計畫法修正草案，「希望下禮拜讓它出委員會，盡全力讓它在4月底可以銜接」，未來進行社會溝通時，也要誠實讓人民知道，如何保障人民財產權。

多位國民黨、民眾黨立委質詢時也要求，撤回政院版的國土計畫法第15條修正草案。徐國勇表示，內政部已經表達態度，「第15條現在沒有要處理了」，草案要不要撤回，在朝野有共識的情況下，已經不是重點，尊重立法院的決議。（編輯：鄭雪文）1090401

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報