國土計畫法修法惹議 徐國勇：第15條不處理

（中央社記者陳俊華台北1日電）立法院內政委員會今天審查國土計畫法草案，內政部長徐國勇表示，第15條部分已表達態度，沒有要處理；民進黨立委、內政委員會召委管碧玲則說，將安排逐條審查，盼下週完成初審。

立法院內政委員會今天邀請徐國勇列席，審查國土計畫法部分條文修正草案。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，第15條增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；第45條中，縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」。

民進黨立法院黨團提案版本中，不處理第15條，第45條部分，則將「一定期限」明定為縣市國土計畫延1年、國土功能分區圖延2年。

管碧玲質詢時說，行政院提出國土計畫法修法，絕對不是偷襲，但是因為時間的縱深不夠，防疫期間也沒有很好的理性討論空間，所以第15條暫定不修，只修第45條。

管碧玲表示，她下週還會繼續排案，逐條審查國土計畫法修正草案，「希望下禮拜讓它出委員會，盡全力讓它在4月底可以銜接」，未來進行社會溝通時，也要誠實讓人民知道，如何保障人民財產權。

多位國民黨、民眾黨立委質詢時也要求，撤回政院版的國土計畫法第15條修正草案。徐國勇表示，內政部已經表達態度，「第15條現在沒有要處理了」，草案要不要撤回，在朝野有共識的情況下，已經不是重點，尊重立法院的決議。（編輯：鄭雪文）1090401