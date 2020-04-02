江啟臣推不分區認養跨縣市責任區 挨批權責不清

（中央社記者余祥台北2日電）有別於國民黨過去要求不分區立委一對一認養責任區，黨主席江啟臣上任後以「跨縣市」劃分，由多人同時負責大區塊，引發批評。有不分區立委認為，此分法權責不清，最後易淪為「3個和尚沒水喝」，也看不出黨中央整體布局。

為加強地方經營，以及艱困選區布局，國民黨過去在沒有黨籍立委的縣市，都會要求不分區立委認養責任區，以1人負責1縣市為原則，且也會用地緣關係作為認養的首要考量。

江啟臣日前與不分區立委開會，以跨縣市劃分責任區，雙北、桃園由李貴敏、張育美負責；基隆則為曾銘宗、李德維；中彰雲為林文瑞、李德維、鄭麗文負責；南高屏外加嘉義、台東、澎湖則由陳以信、曾銘宗、廖婉汝、吳怡玎、溫玉霞、翁重鈞負責；宜花為吳斯懷、葉毓蘭負責。

不具名不分區立委表示，不知道黨中央在搞什麼，這種分法根本狀況外，以跨縣市分區實質效果有限，美其名是各區塊都有很多立委可找，但實際上權責不清，恐怕淪為「3個和尚沒水喝」。

熟悉地方黨務生態的黨內人士認為，不分區立委認養責任區的目的，是希望每個縣市都有立委可以依靠，但以跨縣市劃分，當地方有需求的時候，沒有單一窗口，地方也不知道到底可以找誰，完全與認養責任區的目的相違背，黨中央應更了解地方需求。

另名不分區立委認為，地緣關係應被優先考量，有些人跟被劃分的縣市沒有關係，要經營地方恐有一定的難度，像是被分到宜蘭、花蓮的葉毓蘭和吳斯懷可能會比較辛苦。

也有不分區立委提到，很多不分區早有自己經營的區域，未來要在國民黨艱困選區選舉，他們資源當然要放在該區域才有意義，黨中央硬讓他們也負責其他縣市，看不出整體策略是什麼。

不分區立委表示，認養責任區通常都有些選舉戰略考量，但江啟臣這次的劃分方式顯然僅是希望讓不分區分攤各地的需要，僅解決眼前問題，缺乏長遠規劃和選戰布局。

國民黨組發會人士解釋說，黨中央會以跨縣市劃分責任區，主要是希望擴大地方服務，因有不少地方人士反映，希望各縣市都可以對應到不同專業、所屬不同委員會的立委，方便處理不同性質的選服案件及滿足地方需求。

不過，不只是劃分方式，不分區立委也不認同黨中央要求他們跑紅白帖、養地方助理處理選服案件、跟議員設聯合服務處等地方經營方式，他們認為，不是每位不分區都有選舉需求，不應該採一致性規範，整體來說黨中央提出的方案不夠周延。

組發會後來同意地方經營模式由不分區立委自行決定，不硬性規定，但責任區劃分方式則未改變；不分區立委與黨中央歧見多，考驗了江啟臣的領導統御能力。（編輯：蘇志宗）1090402