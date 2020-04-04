更多編輯台推薦新聞：
得來速婚禮、隔空慶生保持社交距離 疫情下看見美式幽默
國際

得來速婚禮、隔空慶生保持社交距離 疫情下看見美式幽默

歐盟對外事務部聲明 籲台灣停止死刑
國際

歐盟對外事務部聲明 籲台灣停止死刑

Lean On Me傳奇歌手比爾威德斯病逝 享壽81歲
娛樂

Lean On Me傳奇歌手比爾威德斯病逝 享壽81歲

台灣設計防疫箱印尼出廠 一週200家醫院詢問下訂
國際

台灣設計防疫箱印尼出廠 一週200家醫院詢問下訂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

中國快艇越界挑釁 國防院：中國升高衝突徵兆

最新更新：2020/04/04 09:51

（中央社記者游凱翔台北4日電）中國快艇3月16日闖入台灣海域，衝撞海巡署多功能艇。國防安全研究院指出，從未達戰爭門檻的使用非傳統武力「灰色地帶衝突」概念來看，這次事件可解讀為中國升高衝突的徵兆，是國安新挑戰。

國防安全研究院日前發布「國防安全週報」指出，海巡署與金門水試所船隻在小金門檳榔嶼海域驅離中國漁船，過程中10多艘無船名的中國快艇闖入台灣海域，除投擲石塊、酒瓶外，也衝撞海巡署多功能艇，當下海巡署擊發11枚震撼彈、沙包彈才將中國快艇驅離。

國防院指出，灰色地帶衝突（grey zone conflicts）是國家安全的新挑戰，所謂灰色地帶衝突指的是「未達戰爭門檻且非傳統或非常規的武力使用」，攻擊方讓被攻擊者難以決定以軍事或警察力量回應，藉此延長決策時間，但無論是決策的延遲、做出誤判，都可能是敵方目的。

國防院表示，從灰色地帶衝突概念來看，中國快艇衝撞海巡署多功能艇的性質難以評斷，但卻創造台灣在回應上的不確定性，而此事件可解讀為中國升高衝突的徵兆，若是這樣，便可與共機在3月16日於夜間擾台事件串連。

國防院認為，如果兩岸情勢緊張，中國以大量漁船接近、甚至闖入台灣海域，中間又夾雜海警、海軍船艦，台灣可能面臨兩難。包括，若以海巡（警察單位）出面執法雖有正當性，但對方若是有組織的挑釁，恐無法對抗；若出動海軍，則有可能被中國指為挑釁、升高對立，給中國製造衝突機會。

國防院指出，這些海上民兵平日各有工作，但每年受額外軍事訓練，在必要時接受召集，利用其非軍、非警特殊身分執行準軍事任務，例如通訊、間諜、衝撞、騷擾他國船隻、封鎖海上通道與奪取珊瑚礁和淺灘等，他們在事前於福建和浙江接受軍事訓練與思想教育，任務結束後則接受國家的燃料補助與額外報酬。

國防院也說，國際社會迄今尚無有效的方式反制灰色地帶衝突，因此美國與日本協助東南亞國家建立海上執法體系與提升執法能力，一方面藉功能性的合作，強化與區域國家連結，另一方面藉各國警察能力的提升，創造集體效果，以此嚇阻中國。（編輯：謝佳珍）1090404

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報