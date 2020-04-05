蔡政府防疫打國際賽 推特成最大對外宣傳平台

（中央社記者葉素萍台北5日電）武漢肺炎，台灣面對中國的大外宣，總統蔡英文的社群操盤手3月初號召「辣台派」一起打國際賽；蔡總統推特1個月內增加近10萬追蹤人數，近日已突破90萬人追蹤，堪稱台灣政府對外最大宣傳的平台之一。

蔡總統幕僚指出，國際宣傳戰其實早就默默在推特上面開打，中國外交部於2019年11月開設推特帳號，中國外交官與使館持續註冊推特帳號，試圖強化中國大外宣工作；根據媒體報導，中共中央紀委與中國領導人習近平也於今年1、2月，武漢肺炎嚴重之際，發言批評中國外交部不夠積極，應該主動影響國際輿論。

蔡總統社群操盤手林鶴明3月初宣示2020年要號召辣台派主打國際賽後，蔡總統的推特在3月間，一個月增加近10.6萬人追蹤，近日已突破90萬人追蹤，堪稱台灣政府對外最大宣傳的平台之一。

蔡總統推特的回應人數也屢創新高，3月11日一則紙鶴慰問日本一同努力防疫的推文，獲得約20萬按讚迴響。日本喜劇天王志村健因為武漢肺炎逝世，蔡總統推特表示哀悼，獲得23.6萬迴響。蔡總統幕僚說，這則貼文更成為日本雅虎首頁當日主要新聞被討論，也在當天NHK晚報頭條被引用，日本電視台和TBS等媒體也都引用報導蔡總統推文，獲日本社會迴響。

美中雙方除了貿易戰外，宣傳戰也是打得火熱。美國國務院發言人歐塔加斯、中國外交部發言人華春瑩兩人日前為武漢肺炎病毒起源、中國隱瞞疫情等爭議，在推特上互槓，台灣也被提及。

蔡總統幕僚說，4月1日蔡總統親上火線召開記者會，正式宣布台灣在行有餘力下，決定對美國、歐洲和友邦捐贈1000萬片口罩，提供疫情嚴重國家的第一線醫護人員防護。和過去總統府記者會不同的地方是，蔡總統首次除了臉書、Youtube直播外，也首次採用推特直播，把這個台灣支援國際的記者會透過推特直播的管道，第一時間跟全世界說明。

蔡總統幕僚說，蔡總統特別在4月1日的記者會中，特別規劃一段英文發言，向全世界說明台灣可以幫助世界的原因。蔡政府除了「口罩國家隊」、「防疫台灣隊」外，防疫也持續透過推特打入國際盃，透過網路社群讓世界看見台灣。

在蔡總統記者會後，已經有包含歐盟、荷蘭、波蘭、法國、比利時、英國、澳洲等國家駐台代表在社群上發出聲明，感謝台灣支援。對台灣友好的捷克布拉格市長賀瑞普也在臉書上稱讚台灣是患難見真情的真朋友。

黨政人士表示，這些國家第一時間在社群上的迴響，證明蔡政府在衡量國內生產口罩能量有餘力下，關鍵時刻出手的國際支援，為台灣爭取到極為重要的國際支持度。不但對這些國家的防疫工作有實質的幫助，也讓在這些國家的台灣同胞間接可以受惠於台灣政府的照顧，其實是一舉數得。（編輯：蘇志宗）1090405