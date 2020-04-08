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首頁 / 政治

頒褒揚令給郝柏村 楊翠：應反省頒發標準

最新更新：2020/04/08 12:52

（中央社記者陳韻聿台北8日電）前行政院長郝柏村3月底去世，各界對其是否應獲頒褒揚令，看法不一。促轉會代理主委楊翠今天說，應全面反省，威權統治時期涉違反自由民主憲政秩序不法行為的當事人，是否應獲頒褒揚令。

總統蔡英文日前表示，郝柏村有功於國家，頒發褒揚令「是理所當然的事情」。不過，台灣民間真相與和解促進會等民間團體認為，郝柏村生前屢屢發表反民主、崇尚威權的言論，且為威權時期加害者，是否應頒褒揚令，蔡總統應三思。

立法院司法及法制委員會今天邀請促轉會業務報告，楊翠及專委葉虹靈等人列席備詢。

民進黨立委劉世芳質詢指出，郝柏村1991年擔任行政院長時，不僅反對廢除刑法第100條，任內也發生「獨台案」；2014年赴中國時，接受央視專訪，更高唱中國國歌「義勇軍進行曲」，言行備受爭議。

劉世芳說，1980年林宅血案相關人物，包括時任警總司令汪敬煦、時任國安局長王永樹、時任國防部長高魁元、時任警政署長孔令晟，都在前總統李登輝、馬英九任內獲頒褒揚令；過去威權時代的警總司令逝世後也多獲頒褒揚令，有如「褒揚令保證班」，若推動轉型正義，卻又以國家元首身分頒發褒揚令給郝柏村，將不符多數民意，也無法彰顯正義。

楊翠答詢表示，確實應全面反省，威權統治時期涉違反自由民主憲政秩序不法行為的當事人，是否應獲頒褒揚令。（編輯：謝佳珍）1090408

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