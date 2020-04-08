聲請停止執行罷韓遭批評 鄭照新：盼司法做公親

（中央社記者王淑芬高雄8日電）高雄市長韓國瑜陣營聲請停止執行罷韓，遭罷韓公民團體批評是「博歹筊、賭博不服輸」。高市府新聞局長鄭照新否認博歹筊，而是在找「公親」，避免球員兼裁判、行政權擴張解釋。

高雄市選委會昨天公布罷韓二階連署書達法定罷免門檻，韓陣營在今天到台北高等行政法院對罷免案聲請停止執行，罷韓Wecare高雄等公民團體批評是「博歹筊（詐賭）」，賭博不服輸還要翻臉掀桌。

罷韓二階連署通過後，韓國瑜今天首度露臉，出席鳳山區公所防疫措施並和里幹事座談，面對媒體追問罷韓團體指他「博歹筊（詐賭）」賭博不服輸是否有委屈？他再次以拱手做回應，快速閃人。

鄭照新接受聯訪指出，絕對不會是「博歹筊」，而是罷免或政治運動團體搞錯對象；韓國瑜只是要把爭議交給公正司法獨立體系及行政法院體系作裁決；除非團體不信任司法體系或認為司法體系「博歹筊」。

他說，「我們只是在找一公親」，避免球員兼裁判、行政權過度擴張解釋的狀況。

媒體關切是韓國瑜本人主張，還是幕僚建議，鄭照新說，徵詢法界權威人士，有前大法官的專業意見等，都認為攻防上有很大的爭議；與其讓行政部門單獨擴張性解釋，不如由公信力、客觀、獨立的司法體系做認定。他說，無論是贊成或反對的一方都有能夠平息紛爭的方式，如此可以避免雙方撕裂或支持者不信服的事情發生。

他指出，市府仍以市政及防疫為重，政治運動不應該是要專注或在乎成敗的事；該在乎的市民權益以及防疫作為。

民進黨市議員邱俊憲今天在臉書FB貼文指出，市府提交議會的相關墊付及提案經費約新台幣37億元，攸關建設發展，另外還有罷免案所需墊付款1億多元待審，促議會不該放棄審議開會的責任。鄭照新表示，市府不會影響墊付款支出及運作，包括政治運動投票等，會先動用第二預備金。（編輯：陳俊碩）1090408