高市綠議員指罷免成事實 籲依法勿遷調人事

民進黨高雄市議員高閔琳（左）9日在記者會指出，高雄市選委會已宣布罷免二階連署已經過關，中選會也可能在4月17日宣布罷韓成案；高雄市長韓國瑜的市府已是「看守市府」，韓國瑜更是個不適任及要被淘汰的市長，依法就是不能有人事任用及遷動，敬告韓國瑜不能輕舉妄動。中央社記者王淑芬攝 109年4月9日

（中央社記者王淑芬高雄9日電）民進黨高雄市議員高閔琳等人用罷免市長韓國瑜已成事實，看守市府依公務人員任用法已不能任意任用遷調人事，籲韓國瑜勿輕舉妄動。新聞局長鄭照新表示，相關規定是自中選會認定後凍結。

市議員高閔琳、簡煥宗等人今天在議會召開「罷免已成事實 市府進入看守」記者會，籲韓國瑜依法不能任意調動或任用人事，千萬不能輕舉妄動。議員批評韓國瑜面對罷免案還耍詐，於是在記者會後還以氣炸鍋現炸「魚柳」。

她指出，市府才在日前大舉調動戶政機關人事，近日又外傳出有百名人事異動案，果真如此，韓國瑜就違法公務人員任用法第26-1條規定「民選首長自罷免案宣告成立之日起至罷免投票結果公告之日止、不得遷調人員」的規定，敬告韓國瑜不能輕舉妄動。

她說，高雄市選委會已經在日前宣布罷免二階連署已經過關，中選會也可能在4月17日宣布罷韓成案；韓國瑜市府已是「看守市府」，韓國瑜更是個不適任及要被淘汰的市長，依法就是不能有人事任用及遷動。

高閔琳提到，市府還擬動用第二預備金改造各行政區各一特色公園。她指出，第二預備金應該是用於緊急天災、特殊狀況時，批市府竟要動支預備金是在大撒幣、反罷韓，讓人民誤以為他有做事，根本是大騙局。

有罷免成案後依法不得遷調人事的規定，鄭照新回應，法令規定是自罷免案在中選會認定後凍結，議員的主張不符依法行政規範，也不符良性競爭邏輯和原則。他說，在疫情當下及市政需要推行時仍要讓市府順利運作，才不會卡市府、影響人民權益。

至於市府有無百名人事異動案，鄭照新說是各局處任用權，目前並不了解。另有關一區一特色公園建設案，民政局長曹桓榮表示，非以第二預備金支應，民政局已有編列一般資算，不足約新台幣7000多萬元採墊付款辦理，已提議會審查。（編輯：黃世雅）1090409