立院初審 縣市國土計畫延1年功能分區圖延2年

（中央社記者陳俊華台北9日電）立法院內政委員會今天初審通過國土計畫法部分條文修正草案，明定縣市國土計畫的擬訂及審議作業延1年、國土功能分區圖劃設作業延2年；至於爭議最大的「國家重大建設計畫」部分則不處理。

立法院內政委員會今天邀請內政部長徐國勇、次長花敬群等人列席，審查國土計畫法部分條文修正草案。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，第15條增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；第45條中，縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」。

民進黨立法院黨團提案版本中，不處理第15條，第45條部分，則將政院版的「一定期限」，明定為縣市國土計畫延1年、國土功能分區圖延2年。

但上週立法院內政委員會審查國土計畫法修正草案時，朝野立委達成共識，不處理政院版第15條條文修正草案。花敬群今天口頭報告時表示，尊重委員會審查結論；期限部分，民進黨團版草案，會是內政部期待的方向。

初審通過條文明定，直轄市、縣市主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，公告實施直轄市、縣市國土計畫；並於直轄市、縣市國土計畫公告實施後4年內，一併公告國土功能分區圖。（編輯：黃國倫）1090409