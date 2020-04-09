援贈口罩台灣說到做到 荷德等歐洲國家感謝

（中央社記者陳韻聿台北9日電）武漢肺炎蔓延全球，台灣日前宣布援贈11個歐洲國家共700萬片口罩，其中捐贈荷蘭的60萬片已送達，荷蘭貿易暨投資辦事處今天在臉書貼文感謝。

外交部1日宣布啟動第一波國際人道援助，援贈美國200萬片、11個疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片口罩。

外交部發言人歐江安今天上午在記者會表示，援助11個歐洲國家的700萬片口罩已分3批運送，其中援贈荷蘭的口罩7日已送達，另外2批援助其他歐洲國家的口罩近2天已陸續啟運。

荷蘭貿易暨投資辦事處上午在臉書發布貼文，指出台灣捐贈歐洲的第一批口罩已由中華航空運送，飛抵荷蘭，是「60萬片的愛心」。口罩由台灣駐荷蘭代表陳欣新親手交給荷蘭政府所指定的接收物資代表、荷蘭「好來運物流有限公司」（Best Global Logistics）鹿特丹總部主管米德勒布爾格（Ronald Middleburg）。

貼文指出，這60萬片台灣製醫用口罩將成為荷蘭第一線醫療人員最暖心防護，「疫情威脅下的真情，從物資分享、經驗交換到技術合作，相信我們未來會見證更多台荷之間的交流」。

貼文並附上照片，其中可見裝載口罩的紙箱上有中華民國（台灣）和荷蘭國旗、「人人健康」（Health for all）及荷語「手攜手，益發堅強」（Samen Sterk）字樣、兩隻緊握雙手，以及外交部所設計推動參與世界衛生組織的「台灣聽診器」主視覺。

同時，德國在台協會也在臉書貼文指出，台灣捐贈德國的口罩已完成打包，將在德國時間9日上午6點30分抵達法蘭克福。貼文寫道：「德國向台灣說：謝謝您們！」

貼文則附上外交部長吳釗燮昨晚在推特推文的照片，照片中可見一箱箱的口罩，箱上並有「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）字樣、外交部所設計推動參與世界衛生組織的「台灣聽診器」主視覺，以及中華民國（台灣）國旗。

吳釗燮昨晚推文指出，台灣這幾天忙於包裝口罩，「友邦及好友們，台灣來了」。

斯洛伐克經濟文化辦事處也在臉書專頁轉貼外交部宣布啟動第二波國際抗疫人道援助行動的新聞稿，並指出，斯洛伐克非常感謝台灣在此全球面臨的艱困時刻伸出援手，提供亟需，謝謝你。

外交部今天宣布啟動第二波人道救援，將捐贈600萬片醫療級口罩給北歐和中歐、東歐地區的歐盟會員國、美國疫情較嚴峻的州、拉丁美洲和加勒比海地區國家、新南向政策及其他友好國家，至於具體是哪些國家，目前尚在協商討論中。（編輯：郭無患）1090409