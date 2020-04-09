英在台辦事處分享王室鼓掌影音 向台灣醫護致敬

（中央社記者陳韻聿台北9日電）武漢肺炎蔓延全球，造成各國醫護人員沉重負擔，民眾紛發起鼓掌致敬活動。英國在台辦事處今天在臉書分享3名英王室成員以及在台辦事處人員的鼓掌影音，向台灣所有醫護人員致謝。

英國在台辦事處在臉書貼文，標題為「為所有醫護人員鼓掌：謝謝台灣！」。

貼文指出，過去數週在英國，包括年輕的王室成員喬治王子、夏綠蒂公主及路易王子，都加入為醫護人員鼓掌致意的活動，對所有醫師、護理師、照護者、藥劑師、志工及國民保健署（NHS）工作人員不眠不休協助受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響的民眾，表示由衷感謝。

除了對英國醫護人員表達感謝，並在台灣遵守中央流行疫情指揮中心保持社交距離的建議，在台辦事處表示：「我們也用掌聲向台灣所有的醫護人員獻上大大的感謝，感謝你們自疫情爆發以來一直努力不懈，以確保我們每個在台灣的人健康安全。謝謝你們！」

貼文並附上15秒的影音，開頭是喬治王子、夏綠蒂公主及路易王子等3名年輕王室成員鼓掌，自大約第5秒起，則是英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）率領辦事處人員鼓掌，向台灣醫護人員致謝。

副總統陳建仁昨天透過視訊接受英國廣播公司（BBC）「Newsday」節目專訪時說，台灣正積極加強與各國的防疫合作，並願意在口罩、藥物及技術等3項目，對國際社會提供協助。台灣承諾捐贈1000萬片口罩，支援包括英國在內疫情嚴重國家的醫療人員，也正積極協助英國政府自台灣採購重要防疫物資，保護在前線的英國醫護和人民。1090409