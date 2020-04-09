疫情嚴峻 外交部：將再捐贈美國100萬片口罩

（中央社記者陳韻聿台北9日電）外交部今天說，第一波捐贈美國的200萬片及台美防疫合作架構下的4月份額度40萬片口罩，已經轉交美方，將再捐美國口罩100萬片，並繼續履行台灣每週供應10萬片口罩的承諾。

台灣1日宣布啟動第一波防疫援外行動，其中包括援贈美國200萬片醫療級口罩，今天更宣布啟動第二波防疫援外，美國疫情較嚴峻的州也是受惠對象。

台美3月簽署防疫合作聯合聲明中指出，美國將提供台灣30萬件防護衣原料，而台灣每週供應美國10萬片口罩。

外交部今天說，已將相關口罩轉交美方，包括第一波援美的200萬片口罩，以及台美防疫合作架構下，台灣4月供應美國4週的40萬片口罩。

同時，美國在台協會（AIT）稍早也在臉書粉絲團宣布，台灣援贈的部分口罩已運抵AIT。

外交部發言人歐江安晚間告訴中央社記者，台灣規劃在第二波防疫行動援贈美方100萬片口罩，而每週供應美方10萬片口罩的承諾將繼續執行。

外交部今天上午宣布啟動第二波防疫援外，將捐出600萬片台製醫療級口罩給北歐和中東歐地區的歐盟會員國、美國疫情較嚴峻的州、拉丁美洲和加勒比海地區國家、新南向政策及其他友好國家。（編輯：林淑媛）1090409