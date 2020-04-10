立委建議機場快篩 林佳龍：會有準確度問題

（中央社記者陳俊華台北10日電）武漢肺炎疫情延燒，立委詢問，是否能對入境民眾進行快篩，讓機場防護多一層保障。交通部長林佳龍說，快篩會有準確度問題，恐造成另一種風險；行政院長蘇貞昌說，尊重防疫中心專業判斷。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請行政院長蘇貞昌及內閣官員列席備詢。

民進黨立委許智傑質詢時指出，美國、韓國、德國可以做大量篩檢，快篩準確率高達90%以上，建議所有進到機場的人先做快篩，如果快篩有9成準確率，有問題再做PCR確診，從沒症狀的這批人做快篩，先濾掉可能陽性的人，對機場防護多一層保障。

林佳龍答詢時表示，快篩會有準確度問題，會不會造成另一種風險，快篩可能是陰性後，結果就趴趴走，「這是一個問題」；指揮中心有通盤考量，台灣所有入境旅客要健康聲明，且居家檢疫要落實且追蹤，這部分還有防疫車隊、防疫旅館等。

蘇貞昌表示，防疫指揮中心專家小組對防疫怎樣做最好，有專業判斷，原則上都是尊重他們。

另外，許智傑也問，觀光局是否能升格為觀光署？蘇貞昌表示，過去行政院曾送案到立法院，但立法院也很忙、來不及審議，因屆期不續審，現在等於沒有案子；交通部有這樣的意思，總統蔡英文也有這樣的政見，整個觀光權責應該提升，有這樣的需要，他也認為整體行政院組織應全盤考量，不是單一來講。

林佳龍則說，台灣除了是防疫大國，也是觀光大國，經過這次全世界都看見台灣，而且肯定台灣，觀光立國，「改制觀光署，讓它有更大能量當火車頭」，未來台灣變成觀光島，不只是台灣人的交通運輸，是全世界人到台灣，都能沿著鐵路去旅行，這是日本還有很多國家給台灣的經驗。（編輯：蘇志宗）1090410