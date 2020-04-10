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酒店舞廳停業 龔明鑫：若生活困難可個案協助

最新更新：2020/04/10 18:09

（中央社記者溫貴香、王承中台北10日電）行政院政務委員龔明鑫今天答覆酒店與舞廳遭暫停營業後是否適用政府紓困範圍表示，如果是登記餐廳且合法經營，就可適用內需型服務紓困辦法；員工若沒有參加任何職業工會，且造成生活上的困難，個案協助沒有問題。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊經濟，行政院下午召開紓困振興方案記者會，說明內需型服務業協助措施，行政院政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、經濟部中小企業處處長何晉滄、商業司司長李鎂出席。

針對一名北部酒店女公關確診，為避免防疫出現破口，中央流行疫情指揮中心宣布，全國所有酒店、舞廳即日起暫停營業，引發外界關切酒店、舞廳是否也適用政府紓困範圍。

龔明鑫表示，指揮中心提及這起個案態樣有點複雜，如果有登記，通常有些是登記餐廳，如果是登記餐廳且合法經營，餐廳包括在內需型服務業，也有一些紓困辦法，就可以適用。

至於員工部分，他表示，裡面有些員工可能是打工，不適用員工薪資補貼，但也有可能參加某些職業工會，就可以適用勞動部的紓困辦法，如果真的全部都沒有，且造成生活上的困難，「我們個案協助沒有問題」。（編輯：郭萍英）1090410

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