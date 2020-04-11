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時力設服務處布局高雄 民眾黨辦政治研習

最新更新：2020/04/11 18:39

（中央社記者郭建伸台北11日電）小黨近來積極耕耘高雄。時代力量鎖定2022年選舉，未來在高雄將有2個立委服務處；民眾黨的「地方政治研習」12日移師高雄，盼尋覓政治人才，主席柯文哲與組織部召集人蔡壁如都預定出席。

高雄市選舉委員會7日召開委員會議，審查通過罷免市長韓國瑜的二階連署書，中央選舉委員會8日收到查對結果。如果罷免韓國瑜投票過關，將會舉行高雄市長補選。

時代力量黨主席徐永明受訪時表示，如果罷韓過關，高雄市長需辦理補選，黨內會評估是否有適當人選及地方支持。

不過，徐永明也提到，時力主要目標放在2022年、縣市長任期屆滿的縣市，包含基隆、台北、桃園、新竹、屏東都是考量重點。

徐永明說，除了南部出身立委陳椒華已設立服務處，同黨的立委王婉諭也將於18日和高雄市議員黃捷設立聯合服務處。不論時力是否投入高雄市長補選，2022年一定會傾巢而出。

民眾黨立委蔡壁如將戶籍遷往高雄，外界揣測可能是要投入可能登場的高雄市長補選。不過，她9日否認，表示遷戶籍是個人家庭因素，無關選舉。

雖然民眾黨目前仍未決定是否投入高雄市長選舉，但近來也積極經營高雄基層。民眾黨每月中舉辦的地方政治研習，這個月將移師高雄舉行，盼尋覓政治人才。蔡壁如表示，除了她將出席外，柯文哲也可能南下參與。（編輯：謝佳珍）1090411

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