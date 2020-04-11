總統府：監委提名 沒有派系或個案考量

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統府今天表示，新一屆監察委員審薦過程，一切以為國家舉薦具備專業、操守上都最為適合人選，提供總統諮詢與建議，不存在所謂政黨、派系或任何特定個案作為考量。

上報報導，總統府第6屆監委提名審薦小組作業即將底定，總統府秘書長陳菊確定排入推薦名單，內定接任監察院長。

報導指出，監委林雅鋒主查，王美玉、高涌誠等監委協查，有關法務部前部長、國安會前諮詢委員邱太三，疑似關說時任桃園地檢署檢察長彭坤業案，該案調查監委二度提案彈劾邱太三和彭坤業未過，最後監院通過調查報告和對法務部糾正案，沒想到，如今卻傳出民進黨「新系人馬」秋後算帳，試圖影響審薦小組，將調查該案3位監委均拉下馬。

總統府晚間發布新聞稿指出，針對上報報導，稱新一屆監察委員審薦過程有所謂派系介入情事，相關內容並非事實，請各界莫受類似臆測混淆。

總統府表示，有關第6屆監察委員人選，目前正由「第6屆監察委員提名審薦小組」就各界推薦、自薦名單進行公正、審慎的討論，一切以為國家舉薦具備專業、操守上都最為適合人選，提供總統諮詢與建議，襄助總統完成提名監察委員的憲法職責，不存在有所謂政黨、派系或任何特定個案作為考量。

總統府說，相關審薦程序結束，由總統完成提名後，將提交立法院進行同意。

監察院第5屆監察委員任期109年7月31日屆滿，依規定，新任監察委員應於109年8月1日就職。（編輯：謝佳珍）1090411