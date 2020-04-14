紓困條例16日再協商 柯建銘：疫情中不要搞對抗

（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北14日電）針對紓困條例追加預算，朝野黨團今天協商無共識。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，預計16日、17日再請立法院長游錫堃召集協商，呼籲在野黨理性面對、適可而止，疫情中不要搞口水、搞對抗。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，這2天協商的狀況是民進黨團扭曲、抹黑國民黨團，國民黨團明明在協商時有提出紓困發現金的排富基準，但卻遭到刻意扭曲，被民進黨團說沒排富、撒現金等；他強調，國民黨團很理性，最終造成協商破裂是民進黨團該負責。

游錫堃今天再度召集朝野協商，討論行政院等提出的紓困特別條例修正草案；藍綠立委就國民黨團主張排富發新台幣1000億元現金紓困議題唇槍舌戰，會議在中午12時左右結束，未有共識。

柯建銘晚間受訪時表示，這次要朝野協商，就是要排除一個月冷凍期，本來希望特別條例今天三讀通過的話，17日行政院長蘇貞昌就能來立法院，就特別預算報告及備詢；目前預計只能16日下午再請游錫堃召集朝野協商，不然還有17日一整天可以討論。

柯建銘說，如果國民黨堅持要再拖一個月，那講個態度也沒關係；假如不是，激情過後總要冷卻一下，法理、邏輯是什麼就講清楚，「哪一點會通，我可以答應，但沒有一項會通的」。

柯建銘表示，疫情中不要再搞口水、搞對抗，一定要冷靜面對，朝野再來好好談，如果沒有共識，各黨團就提不同版本，到院會中去表決、各自負責，就是如此；朝野要共同面對國家重大災變，全民都在看，「干擾、拖延對國民黨好嗎？」他們要自己評估，作為在野黨要好好想一下，適可而止。

柯建銘說，現在國家是團結的時刻，不是搞分裂的時刻，重點不要劃錯，藍綠要團結共同面對這場疫情，懇切呼籲國民黨，「回來開會吧」。（編輯：楊凱翔）1090414