泰國網友助攻 蔡總統推特突破100萬人追蹤

（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨副秘書長林鶴明今天說，因為泰國網友的助攻，總統蔡英文推特追蹤人數中午正式突破100萬大關，成為台灣推特最大戶；各國之間的旅行移動因防疫幾乎停滯，但推特的「數位社群外交」，反因疫情而格外顯得火熱。

蔡總統的推特追蹤人數正式突破100萬，成為台灣推特追蹤人數最多的帳號。

蔡總統近期除了IG突破65萬以外，臉書也已經成長到280萬人追蹤，根據社群幕僚表示，自1月11日總統大選結束後，臉書成長也約有20萬人，選舉後還持續增加追蹤人數，顯示這段時間以來，民眾對於政府施政作為上，尤其是防疫工作的表現表示肯定，而這樣的社群數字的成長，也和媒體民調的趨勢大致吻合。

近期由於防疫關係，蔡總統逐步強化推特發文，除了台灣防疫成果的展現外，加上政府捐贈口罩提供給歐美及友邦的第一線醫護人員，更獲得大量的國際關注，光是上週總統的推特新增追蹤人數即約4萬人。

社群幕僚說，上週泰國BL劇男星的女友因為發文惹怒中國小粉紅後，遭到中國網友出征，結果引發泰國網友和中國網友在推特上互相大戰，其中關鍵字標籤#nnevvy成為泰國網友開戰的關鍵字，連帶地讓台灣也成為泰國網友聲援的主要對象，台灣更一度成為泰國推特的熱門搜尋字。

此外，林鶴明表示，過去以來，蔡總統便時常透過推特為世界上不同國家或信仰所慶祝的重要節日表達祝賀及關心，例如猶太新年、日本新年、復活節，蔡總統都獻上祝福。昨天適逢宋干節，蔡總統也在推特上使用泰文跟泰國網友祝福，同時也問候可能因為疫情而無法回家慶祝的朋友。

林鶴明說，蔡總統這一篇泰文的推文推出後，出現極為熱烈且特別的反應，轉推的人數遠高於按讚的人數，顯示有許多泰國網友在還沒成為蔡總統的粉絲按讚之前，就已經先轉推出去，造成相當特殊的現象。

他說，也因為泰國網友的助攻，蔡總統的推特也在今天中午正式突破100萬大關，成為台灣推特最大戶。林鶴明指出，這證明這段時間雖然因為防疫的關係，各國之間的旅行移動幾乎停滯，但是在推特上面的「數位社群外交」，反而因為疫情而格外顯得火熱。（編輯：林興盟）1090415