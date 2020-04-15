台灣捐口罩抗疫 義大利民防部感謝

（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）台灣捐贈義大利的50萬個口罩14日運抵，駐義代表李新穎與義大利民防部代表今天上午舉行捐贈儀式。李新穎強調「患難見真情」，台灣政府與人民很高興有機會協助義大利抗疫。

義大利由民防部（Dipartimento della Protezione Civile）物資接收總協調人德希爾沃（Giovanni De Siervo）與國際處官員卡達迪（Nadia Khdaidi）代表出席捐贈儀式。

德希爾沃代表義大利政府致詞表示，義大利正處在艱困抗疫的階段，急需各國援助，很感謝台灣透過歐盟捐贈防疫物資，向義大利人民展現友好情誼。他對台灣成功的防疫成果也感到十分敬佩。

李新穎說，患難見真情，中華民國政府及台灣人民祝福義大利人民平安健康，「讓我們一起攜手度過難關」。

李新穎並向義大利民防部官員解說台灣的成功抗疫經驗。李新穎表示，台灣吸取2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的防疫經驗，在這波武漢肺炎爆發的初期，立刻展開各項積極防疫作為，使疫情獲得良好控制，目前確診人數395人，死亡人數僅6人。

駐義代表處表示，對於台灣捐贈義大利抗疫物資，義大利已有多位次長級官員代表義國政府致謝。此外，義大利參議院副議長塔維納（Paola Taverna）、義大利眾議院副議長卡法尼亞（Mara Carfagna）、義國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）、副主席迪馬尤（Marco Di Maio）等多位國會議員，也分別致函向台灣政府表達謝意。

駐義代表處表示，台灣捐贈義大利的50萬個口罩暫存在民防部於羅馬近郊菲烏米奇諾（Fiumicino）的捷仕通運倉儲（JAS Worldwide Italy），之後將分配調度給急需的一線人員。（編輯：馮昭）1090415