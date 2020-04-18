陸配被要求填寫家屬資料 陳柏惟：應修法防範

台灣基進立委陳柏惟近日接獲陳情指出，中國政府要求在台的中國配偶填寫普查表格，包括台灣身分證號碼、護照號碼、戶籍地址、政黨傾向等個人資料及在台家人資料，引起疑慮。（陳柏惟提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年4月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台灣基進立委陳柏惟今天表示，他接獲陳情指稱中國政府要求在台的中國配偶填寫台灣家屬個人資料，他譴責這樣的蒐集行為，應研究修法防範，他會繼續在立法院推動。

陳柏惟指出，中國展開第7次全國人口普查，普查對象包括中國境內的台港澳居民與外國人，這已是在中國的台灣人二度納入普查。

近日陳柏惟接獲陳情指出，目前在台灣的中國配偶，也被通知要求填寫普查表格，包括台灣身分證號碼、護照號碼、戶籍地址等，甚至連政黨傾向、入黨時間、宗教信仰、工作單位地址電話，以及在台家人的資料也要填寫，引起疑慮。

陳柏惟認為，中國政府從來不尊重人民的自由意志、不尊重個人的生命財產，從此事件就暴露無遺。台灣把人視為尊重獨立的個體，因此有「個資法」，但中國顯然沒有這方面的概念，覺得個人資料政府可隨意取用。

陳柏惟說，像這樣透過親情軟性施壓配，讓沒有意願提供個資的中國配偶心生畏懼，擔心是否會連累在中國的親友。他痛批，透過蒐集資料順便宣揚中國政府，此舉相當噁心。

陳柏惟強調，台灣的政府立場絕對要站在保護國人的角色，給予足夠的保障與安心，因為受損害的不會只是中國配偶，更影響台灣的親友、子女。不論出身為何，只要心向台灣就是台灣人，都該給予合理的保護。他會繼續在立法院推動修法，防範國人個資被洩漏。（編輯：陳俊碩）1090418