海外台商受疫情衝擊 可申請華僑信貸

（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）武漢肺炎全球肆虐，不少海外台商營運受到影響。為了協助台僑商，僑委會啟動華僑信貸，提供台商另一個貸款管道。大華府僑務委員丁弘彬建議有需要台商可以向有關單位詢問。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球肆虐，截至發稿時，據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球確診病例突破227萬例，15.6萬人病逝；全美確診病例超過70萬例，3.7萬人死亡。

疫情不僅為民眾健康帶來威脅，許多國家啟動居家防疫，商店、餐館關閉，也為企業經營帶來壓力。儘管多數國家啟動經濟紓困方案，但畢竟金額有限，小型企業貸款也相對困難。

以美國為例，總額高達3490億美元的中小企業紓困貸款計畫推出短短幾天就宣告用罄，申請貸款案件高達144萬件，白宮還因此呼籲國會加碼。許多在美國的台僑商根本來不及申請。

丁弘彬表示，為了協助受到疫情影響的台僑商，僑務委員會啟動海外信用保證基金措施，可以提供海外台僑商高達150萬美元的信用貸款。

不過，由於這項華僑信貸多半要透過台僑資銀行在美國各地分行辦理，美東不少地方並沒有台僑資分行。丁弘彬透露，已經和位於紐約的兆豐銀行聯繫，兆豐銀行可以承貸。有需要的台僑商可以和各地代表處或僑教中心了解詳情，或是直接和兆豐銀行聯繫。

丁弘彬表示，僑委會的華僑信貸行之有年，只是近年來申請的海外台僑商人數不多。這次因為疫情嚴峻，特別和僑委會聯繫，希望能擴大申請資格，讓更多有需要的台僑商能在非常時期獲得協助。（編輯：馮昭）1090418