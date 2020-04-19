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談縣市長選舉 徐永明：第三勢力可合作

最新更新：2020/04/19 14:56
時代力量19日在宜蘭縣黨部舉辦北北基宜營隊，主席徐永明（左）表示，活動是時代力量北北基宜4個黨部所辦的幹部訓練，為接下來的選舉培訓人員。（時代力量提供）中央社記者王朝鈺傳真　109年4月19日
時代力量19日在宜蘭縣黨部舉辦北北基宜營隊，主席徐永明（左）表示，活動是時代力量北北基宜4個黨部所辦的幹部訓練，為接下來的選舉培訓人員。（時代力量提供）中央社記者王朝鈺傳真　109年4月19日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣19日電）時代力量今天在宜蘭縣黨部舉辦北北基宜營隊，談到下屆縣市長選舉，主席徐永明表示，時代力量會努力推出優秀人選，第三勢力可以合作，與非國民黨陣營也有討論空間。

時代力量上午舉行「北北基宜營隊-台灣社會現況與第三勢力的生存之道」，徐永明說，今天活動是時代力量北北基宜4個黨部所辦的幹部訓練，為接下來的選舉培訓人員。

此外，徐永明提到，以去年選舉時代力量的政黨票來看，台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣有10個以上選區的得票跨越議員當選門檻，時代力量在2022年地方選舉大有可為。

他說，時代力量未來在這些地區都會提出人選，尤其雙北地區，預期在議會都會有黨團，此外，時代力量也會關注地方補選，作為2022年選舉的戰前練兵。

談到縣市長選舉，徐永明說，時代力量會努力推出優秀人選，且認為不但第三勢力可以談合作，和非國民黨陣營也有討論空間。（編輯：張銘坤）1090419

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