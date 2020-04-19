敦睦艦隊染疫 海軍：戰備工作正常未受疫情影響

（中央社記者游凱翔台北19日電）海軍敦睦艦隊共24名官兵確診武漢肺炎，海軍副司令梅家樹中將今天對此鞠躬致歉，並表示，目前戰備工作均正常，沒有受到疫情影響。

中央流行疫情指揮中心表示，台灣今天新增22例武漢肺炎確診個案，其中21例是海軍敦睦艦隊官兵，另1例境外移入，敦睦艦隊累計24例，目前全台共420例。

梅家樹表示，對於今年的海軍敦睦支隊在任務期間沒有做好相關防疫工作，而造成人員感染，在此他代表海軍向社會大眾致歉，後續將竭盡最大努力照顧染疫官兵，並關懷家屬。

梅家樹指出，目前戰備均正常，沒有受到疫情的影響。而這次染疫的官兵主要都是在油彈補給艦「磐石艦」上，而這次出航的岳飛艦、康定艦，也將依中央防疫指導完成檢疫工作，完成後才會恢復戰備並服勤。

梅家樹說，海軍敦睦艦隊成員4月14日要下船前，已由國軍高雄總醫院左營分院的人員到船上進行健康狀況評估，包括詢問病史紀錄、檢視人員量測體溫紀錄、艦上診療狀況等，而現在國軍每名官兵每天都要量測體溫、消毒，雖然下船時無檢疫，但相關防護作為都有執行。

媒體詢問，軍方是否有隱匿疫情的情況發生。

國防部發言人史順文少將表示，敦睦是很嚴謹的計畫過程，當初決定此案時已考量在防疫平衡下，將於本要停留的國家縮短；而個案396部分，他在船上曾提出現頭痛症狀，但因為航程顛簸，這樣的情形不算少見，而醫官也判定屬於一般性頭痛，因此只能尊重醫官醫療專業。

至於個案397、398，史順文指出，這兩名都未向醫官提出醫療需求，也沒有反映身體出現狀況；國防部軍政副部長張哲平補充表示，後續將配合指揮中心調查，找出染疫原因所在。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，檢視航程紀錄，敦睦艦隊在公海上並沒有與他國船隻有任何接觸。（編輯：蘇志宗）1090419