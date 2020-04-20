軍艦染疫 蔣萬安：誰該負責一定要徹查嚴懲

國民黨立委溫玉霞（左起）、呂玉玲、蔣萬安、馬文君與洪孟楷20日在黨團舉行記者會，就海軍敦睦艦隊官兵染疫一事表示，海軍隱匿疫情，是國安重大危機。中央社記者施宗暉攝 109年4月20日

（中央社記者陳俊華台北20日電）海軍敦睦艦隊官兵確診武漢肺炎，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安今天說，原本邀請海軍副司令梅家樹出席記者會，卻不敢來面對外界質疑、做清楚說明；他要求儘速釐清事實，一定徹查、嚴懲。

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣昨天新增22例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，其中21例是敦睦艦隊成員，敦睦艦隊累計共24例。

國民黨立法院黨團上午舉行「海軍隱匿疫情，國安重大危機」記者會，採訪通知中原邀請海軍副司令梅家樹中將出席，原訂10時開始的記者會，延遲到10時20分，國民黨團才宣布，國防部不派員出席。

蔣萬安說，敦睦艦隊共有24位官兵染疫，是這次疫情爆發以來最大群聚感染，「國軍染疫是國安問題」，黨團已經請外交及國防委員會召委呂玉玲變更議程，在22日邀國防部、海軍、外交部相關單位專案報告。

蔣萬安表示，民眾對這次事件有很多質疑，對事前掌握、事發處理、事後檢討補救等，「政府有沒有用心處理？」早上再三確認國防部副部長、海軍副司令將出席記者會，盼對外界質疑能清楚說明，「他們卻不敢來面對外界對這次軍艦爆發群聚感染事件，做清楚說明」。

蔣萬安說，「接下來誰該負責，一定徹查、嚴懲」，尤其在鑽石公主號、美國、法國航母都發生群聚感染後，「到底誰堅持這次要出訪？有沒有通報疫情指揮中心？」政府應正面積極回應。

呂玉玲也提出多項質疑，包括4月8日軍艦靠岸後，在船上隔離6天就自動解散回家，4月17日緊急召回744人回營採檢，是自行回營還是搭防疫車，海軍有沒有通報不實，疫情中心有沒有輕忽，誰決定敦睦艦隊要出航的，都要跟國人清楚交代。（編輯：黃國倫）1090420