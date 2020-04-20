海軍：敦睦艦隊靠港隔離期間 絕無包商登艦

（中央社記者游凱翔、葉素萍台北20日電）海軍司令部副司令梅家樹中將今天表示，敦睦艦隊14日上午聯合檢疫完成後才解除管制，14日前「絕對沒有任何人員（包商）在船上」；但確實有領港人員到船上，目前已自主居家管理。

海軍敦睦艦隊共有24名成員確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，指揮官陳時中表示，今天沒有敦睦艦隊人員確診案例。

梅家樹表示，有媒體報導敦睦艦隊靠泊高雄左營軍港後，有包商曾經在艦隊隔離期間登艦作業，事實上，敦睦艦隊14日上午聯合檢疫完成後才解除管制，而且有落實執行管制，14日前「絕對沒有任何人員（包商）在船上」，若民眾能提供精準包商上船的人、事、時、地，有助疫調。

但梅家樹指出，港口的領港人員確實有到敦睦艦隊上，目前領港人員已進行居家自主管理。

梅家樹也還原敦睦艦隊抵達高雄左營軍港的重要時間點。他表示，三艘船艦（磐石、康定、岳飛）抵達左營軍港後，14日上午由支隊部下達命令進行梯口架設、架設完畢後實施梯口管制、上午7時30分聯合檢疫小組上船、上午8時30分完成檢疫（體溫量測、病史詢問等），並解除人員上下船管制。

軍方人士稍早受訪解釋，上午8時30分解除人員管制後，艦隊成員下午下船進行結訓典禮預演，因為15日的結訓典禮主要是針對海軍官校、政戰學院的實習生，並非針對已正式服役的官兵，因此少部分官兵14日晚上就開始休假。

媒體也詢問，傳聞有官兵15日就被國防部召回，但17日艦隊才出現確診個案，國防部是否有隱匿不報的嫌疑。梅家樹澄清，國防部15日並未召回，在17日為配合疫情，才有正式將人員召回。

另外，因為744名海軍敦睦艦隊成員15日解除人員管制並各自返家後，因出現確診疫情軍方緊急召回，雖然軍方規定3個接駁地點統一載運前往隔離處所，但外界憂心從官兵住處至接駁地點的「第一哩路」，會因搭乘大眾交通工具出現感染破口。

國防部發言人史順文少將表示，獲知敦睦艦隊成員確診後，17日晚上11時就立刻啟動聯合運輸，同時要求官兵不可搭乘大眾交通運輸工具，必須由親友協助載送；軍方人士事後受訪表示，國防部當時規定三處空曠處的接駁地點，採定點上車到檢疫所，上車前量測體溫及消毒，若有發燒症狀，則立刻送醫，不會上車。（編輯：林興盟）1090420