傳教廷國務卿密籌教宗訪武漢 教廷外交部說無所悉

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡20日專電）針對義國媒體爆料教廷國務院正規劃教宗訪問中國武漢，駐教廷大使館表示已向教廷外交部查證，得到回應是「教廷外交部對此一安排毫無所悉」，因此駐教廷使館對義媒爆料內容沒有評論。

義大利雜誌「真相」（La Verita）日前披露教宗可能在疫情時刻訪問中國，首站是疫情發源地武漢，藉此見證武漢從封城到開放的重生意義，並推進中梵對話。教廷未對此事發表評論。

不過教廷今天公布，由教廷國務院督導並由教宗方濟各所屬耶穌會負責的「公教文明」期刊（Civilta Catolica），今起首度推出簡體中文版本。國務卿帕洛林（Pietro Parolin）親筆致函祝賀，期許該期刊搭建對話的橋樑，寫下「與擁有豐富傳統的中國人民友好往來之新篇章」。

公教文明主編是教宗的摯友兼智囊習安東神父（Antonio Spadaro），他去年曾訪中推動梵中關係，也是目前教廷對中國文宣的重要寫手，因此該期刊被視為當前教廷對中國政策的風向球。公教文明期刊今年成立滿170週年，教宗在元月曾親筆致函感謝該期刊對他的忠實陪伴與幫助。

此外，教宗方濟各在15日的復活節公開接見直播儀式中強調，締造和平的工程格外勞心勞力，且「需要創意」。教宗說，愛本身充滿創意，他將「不計一切代價」尋求修和。

一位熟悉梵蒂岡事務的專家認為，教宗所提的創意與不計代價一向反應教廷對中國的交往思維，2018年簽署的梵中協議備受爭議，但被教廷視為教宗方濟各任內最重大的創意突破，為達此目的，教廷在過程中也不斷要求中國地下教會犧牲。

專家指出，前教宗若望保祿二世訪問共產統治下的波蘭，激勵當地工會運動，間接促成東歐共產政權垮台，因此中國政府過去對於教宗訪中議題一直十分謹慎，擔心衝擊中共以黨為大的無神論領導基礎。

專家分析，現在中國政府若甘冒大踩紅線的風險，顯示歷經香港抗爭與隱匿疫情等事件，中國國家主席習近平政權恐已不穩，需要藉由教宗訪中議題來轉移國內外的龐大政治壓力。

專家認為教宗訪問武漢是一項空前創意，教廷必須不計一切代價，不過同時隱含另一層國際政治意義，亦即教廷與中國共同證明了，蔓延全球且傷害世人的武漢肺炎確實源自武漢、起因中國。（編輯：陳惠珍）1090420