台灣10萬片口罩馳援 助美國麻州抗武漢肺炎

駐波士頓辦事處長徐佑典（中）美東時間20日代表政府，向美國麻州政府捐贈10萬片醫用口罩，協助麻州對抗武漢肺炎疫情。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 109年4月21日

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）台灣協助全美武漢肺炎確診病例第3多的麻薩諸塞州對抗疫情。駐波士頓辦事處今天代表政府向美國麻州捐贈10萬片醫用口罩，為疫情爆發以來，麻州政府首度獲外國政府直接援贈。

總統蔡英文4月初宣布，在台美醫療合作架構下，台灣除每週提供美國聯邦政府10萬片口罩外，再捐贈美國200萬片口罩，並向其他疫情嚴重的友好國家捐贈800萬片口罩，共同對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情。

駐波士頓辦事處長徐佑典20日代表政府，捐贈麻州政府10萬片醫用口罩，回應麻州州長貝克（Charlie Baker）呼籲各界支援醫護人員個人防護裝備的需求。

這批口罩均為台灣製造，由台灣直接運抵麻州，是麻州政府在疫情爆發後首次接獲外國政府直接援贈。10萬片口罩已轉交麻州緊急事務管理署（MEMA），將由麻州政府分送第一線醫護人員使用。

駐波士頓辦事處表示，台灣珍視與麻州的夥伴關係，將繼續攜手合作，一同度過難關。

駐波士頓辦事處也與麻州台灣人社團合作募款，將自台灣訂購的3000片口罩、由麻州台灣媽媽團隊手工縫紉的布口罩，捐贈波士頓市警局、波士頓消防局以及麻州交通局（MBTA），受贈單位由衷感謝來自台灣的愛心。

麻州近期疫情升溫，最新官方數據，全州2019冠狀病毒疾病累計確診3萬8077例，為全美第3多；19日有146人喪命，累計1706人死亡，本週預計突破2000大關。

美國副總統彭斯（Mike Pence）19日說，波士頓是白宮防疫工作小組密切關注的地區之一。紐約州疫情趨穩後，州長古莫（Andrew Cuomo）表示，麻州如有需要，紐約州可在24小時內提供400台呼吸器。

除麻州外，台灣捐贈的逾50萬片醫用口罩，已分送紐約與新澤西地區第一線防疫與醫護人員使用。新澤西州長墨菲（Phil Murphy）13日疫情簡報時說：「台灣人民，我們對你們感激不盡。」（編輯：韋樞）1090421