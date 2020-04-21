紓困條例三讀 在野黨盼補助超前部署注意執行率

（中央社記者郭建伸、王揚宇、劉冠廷、范正祥、陳俊華台北21日電）立法院會今天三讀通過紓困特別條例修正案。國民黨團認為，民進黨的紓困版本看不到超前部署；民眾黨團指出，應該要注意紓困執行率是否達標；民進黨團表示，這次提案是先預留追加額度。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，立法院會今天三讀修正通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2100億元。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱表示，上次特別條例立法時，如果有預留額度，這次就只要審查追加的特別預算；民進黨團這次提案中就先把額度預留，未來視實際需要，把追加的特別預算送到立法院審查就好。

民進黨團也在臉書發文指出，政府的財政資源有限，如果紓困對象的定義不夠嚴謹，會讓紓困力道被分散，反而讓真正需要的人只能得到較少的協助；因此反對國民黨「廣發現金」的主張，「不能接受年收入200萬的人，竟然還能領到6000元的補助」。

民進黨團表示，執政黨的紓困2.0方案已經非常清楚，目前台灣還在「紓困」，而不是「振興」階段，因此現在最重要的工作，是針對明確的對象給予協助，也就是「標靶治療，精準紓困」。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，他對第一期紓困振興特別預算的評論有三句話，「謹小慎微」、「效率不彰」、「力道不足」。他指出，如今疫情繼續蔓延，對經濟的影響越來越大，國民黨團支持紓困振興，但是紓困振興必須快速有效。

條例在三讀時，國民黨立法院黨團到議場外召開記者會，身兼國民黨主席的立委江啟臣表示，退出議場，主要是因為這次紓困條例的修正，黨團提出了相關的動議，都是依據民意，主張「防疫可以順時鐘，紓困可以順民意」；今天民意告訴他們，台灣以外貿為導向，依賴國際市場，已逐漸感受到經濟的負面衝擊，因此順應民意要求，以現金、排富的狀況下做紓困。

江啟臣說，行政院長蘇貞昌說紓困要雨露均霑，要立即有效，民進黨的紓困版本看不到超前部署、雨露均霑，只看到擔心與擔憂，怕民眾看得到吃不到，以及救不了企業所面臨的衝擊。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶指出，民眾黨不反對紓困預算上限達到2100億元，但應該要注意執行率是否達標；紓困方案有設定過嚴、補助對象不足，或是篩選機制等問題，坦言第一波紓困預算可能沒有用到需要的民眾身上。

賴香伶說，未來行政部門仍稱預算不足，應難以成為理由，應檢討補助方案本身。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，時力一向主張要加大紓困力道，也希望今天特別條例三讀修正通過後，能夠為受嚴重衝擊的產業、勞工、各行各業提供協助，幫他們度過景氣寒冬；之前通過600億元特別預算時，很多部會努力在爭取預算、編經費購買防疫物資，希望這一次也是一樣，要能進行超前部署。

台灣基進立委陳柏惟說，大家現在還有辦法討論財政紀律、合理紓困，表示台灣防疫工作做的不錯，但他要呼籲，中央與地方要加強溝通，讓第一線行政人員更有效率執行政府推出的紓困方案，也要充足能量，接受全台人民的陳情，解決疑惑。（編輯：蘇龍麒）1090421