國會助理猝死 陳素月難過不捨

（中央社記者陳俊華台北22日電）民進黨立委陳素月國會辦公室的陳姓助理，今天上午被發現倒臥在研究室內昏迷不醒，送醫急救後不治。陳素月說，她心裡非常難過不捨，感謝各界關心，死因要待相驗結果，才能明確說明。

陳素月辦公室助理上午8時40分進到國會辦公室時，發現陳姓助理倒臥在地上，經聯繫中興大樓櫃台後，醫護室人員隨即進入辦公室，替陳姓助理進行CPR急救，待救護車抵達後，送往台大醫院，最後仍不治。

陳素月下午受訪時表示，謝謝關心，早上她接獲通知，心裡非常難過不捨。陳姓助理今年2月到她辦公室服務，雖然才短短2個多月，但工作態度非常認真、積極，「對我幫助非常大，感謝他的協助」，陳姓助理不幸往生，她非常不捨。

媒體詢問，陳姓助理是否有過勞或有特殊疾病。陳素月說，平常工作量應該還好，都是正常上、下班，昨天為什麼在辦公室留比較晚，她不是很清楚，要進一步了解；陳姓助理身體有沒有特別不適，她不是很清楚，個人健康狀況屬於隱私部分。

至於院方是否已說明陳姓助理的死因？陳素月說，要等相驗結果出來後，才能明確說明。

另外，立法院國會助理工會也透過聲明指出，深感遺憾與惋惜，後續治喪及相關事宜，都將盡力協助；同時也請全體國會助理注意身體健康，呼籲立法院多注意國會助理的健康維護，儘速建立完善的員工健康檢查制度。（編輯：謝佳珍）1090422