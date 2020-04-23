司法院：人民參與刑事審判以國民參審最切合實情

（中央社記者王揚宇台北23日電）對於人民參與刑事審判要採國民觀審、參審還是陪審制等，法界爭論多年；司法院指出，這些制度各有優缺點，而讓一般國民與法官一起討論、共同審判的國民參與審判制度，切合台灣問題意識及實情。

司法院與行政院曾在民國107年4月會銜將「國民參與刑事審判法」草案送立法院審議，但因第9屆立委未完成立法，法案屆期不續審，行政院會3月19日再次通過草案，與司法院會銜送立法院審議。

此外，民進黨立委周春米、國民黨立委鄭天財也提出國民參與刑事審判法草案，而時代力量立法院黨團則提出刑事陪審法草案。

立法院司法及法制委員會今天舉行「提升司法公信－最符合國人期待之審判制度為何？人民參與刑事審判應何去何從？」公聽會，邀請政府官員及專家學者討論國民觀審、參審及陪審制度的優缺點等議題。

司法院表示，之所以採行參審制的理由包括，這符合司改國是會議結論，也符合現行民意趨勢，而且根據模擬法庭現場調查結果，89%的民眾選擇國民與法官「合審合判」的制度。

比較人民參與刑事審判的相關制度，司法院表示，觀審制優點包括，因人民最後並無決定權，故相對於參審制或陪審制較少違憲爭議，而且也因人民最後並無決定權，對於人民而言較少心理壓力。

至於參審制的優點，司法院指出，法官可以透過與民眾直接對話、交流討論的機會，獲得不侷限於法律專業的多元價值思考，縮短職業法官想法與社會大眾間的隔閡，而在共同參與而兼具法律專業及民意的判決結果，可防止個案出現不合理的判決結果等。

不過，參審制飽受外界質疑的，就是讓人民與法官共同討論，專業與權威意見對參與審判人民心證可能造成影響。此外，法官必須全程與人民共同討論、評議，且必須作成附理由的判決書，負擔較重等，這些都是參審制的缺點。

司法院也說，陪審制的優點包括，賦予由人民獨立在個案中認定事實的權限，不受職業法官影響；評議採一致決，相當於任何陪審員對於多數意見享有否決權，如無法一致，需再充分的評議討論，也與刑事訴訟落實「無罪推定原則」的核心價值相合。

至於陪審制的缺點，司法院認為，陪審團與法官分工，無法進行相互溝通、交流，不符引進人民參與審判的制度本旨；此外，陪審團原則上不參與量刑，無法反映國民對於量刑的意見。

司法院表示，讓一般國民與法官一起討論、共同審判的國民參與審判制度，引進國民多元法律感情、常識與良能，對於法官在事實認定、法律適用及刑的量定等方面產生影響，對於消弭社會大眾與司法間鴻溝，及實現國民參與刑事審判法草案所設定「提升司法的透明度、增進國民對於司法的瞭解及信賴」等立法目的，功效較採取分工的陪審團制度顯著，也切合台灣問題意識及實情。（編輯：郭無患）1090423